Altın fiyatları kritik ABD verisini bekliyor

Altın fiyatları Cuma günü yatay seyrediyor. Külçe altına daha zayıf doların sağladığı destek, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri tarafından dengelenirken, yatırımcıların gözü gelecek haftaki toplantı öncesi Fed’in izleyeceği yol hakkında ipucu verecek kritik enflasyon verilerine çevrildi.

Spot altın, sabah erken saatler ons başına 4.208,46 dolarda yatay seyrederken yüzde 0,20 artışla 4.215,86 seviyesinde işlem görüyor ve haftayı yüzde 0,5 düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, dolar büyük para birimleri karşısında beş haftanın en düşük seviyelerinin yakınında zayıf kalmaya devam etti.

Nirmal Bang Commodities araştırma direktörü Kunal Shah, “Piyasa, Fed’in ne yapacağından gelecek yeni bir tetikleyici bekliyor. Kasım ayındaki kısa yükselişin ardından altın konsolide oluyor, ancak ileriye dönük trend yukarı yönlü görünüyor” dedi.

Shah, ayrıca yüksek tahvil getirilerinin altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini ekledi.