Borsanın dedeleri portföyde rekor kırdı!

Borsa İstanbul her hareketiyle hayrete düşürmeye devam ediyor. Dünyada olumlu haberlere negatif tepki veren ender pay piyasalarından olan Türk borsası yatırımcıların performanslarının analizinde de şaşkınlık yarattı. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre, teknik analizler yapıp geleceği iyi gördüğünü düşünen ve sürekli hisse alıp-satan borsa yatırımcısı zarar ederken bu süreçte sınırlı da olsa portföyünü büyütmeyi başaran kesim 15-19 yaş arası ergenler ve 75 yaş üstü dedeler oldu. Bu da borsada uzun vadeli yer almanın, manipülasyon ve spekülasyonlardan uzak kalmanın her zaman küçük yatırımcıya kazandırdığını gösterdi. Analizlere göre ergenler ve dedelerin yatırım stratejisi genellikle yapay zeka (AI) destekli, al-unut şeklinde gerçekleşti. 75 yaş ve üzeri grubun portföy büyüklüğü 112 milyar 817 milyon lira, yatırımcı sayısı da 129 bin 651 kişi olarak cari dönem kayıtlarında yer aldı.

15-19 yaş aralığı atağa geçti

Karar'dan Mine Açar'ın haberi'ne göre, küçük birikimlerle sürekli alım yapılması da portföyü büyüten bir diğer etken olarak gözlendi. 15-19 yaş arası ergen grupta yer alan yatırımcılar harçlıklarını, bayram paralarını ve kazançlarını borsada değerlendirdi. Bu yaş grubunda risk iştahı 75 yaş üstü yatırımcılara nazaran göreceli olarak daha yüksek oldu. Gençlerin yapay zeka destekli programlardan da bilgi alması dikkat çekti. Son dönemde devrim yaratan yapay zekayı kullanan gençlerin borsada işlem yaparken bu teknolojiyi kullanmaları kazanç elde etmelerinde etkili yöntem olarak öne çıkarken portföy değerleri de bir önceki cari döneme göre yükseldi. Bu yaş grubundaki 59 bin 73 yatırımcının portföy büyüklüğü 2 milyar 123 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kâr payı gelirleri etkili oluyor

Bu iki yaş grubunda portföy değerinin yükselmesindeki bir başka göze çarpan etken temettü gelirleri oldu. Yatırımlarda düşük risk ve yüksek kazanç elde etmeyi hedefleyen özellikle 75 yaş üstü kesim temettü getirisi yüksek hisseleri alıp elinde tutunca, ciddi bir gelir kapısı oluşturdu. Her fırsatta temettü potansiyeli yüksek hisselere yatırım yapanlar hem hisselerin değer artışı hem de nakit temettü kazançlarıyla yeniden hisse alarak cari dönemde portföy büyüklüğünü artırmayı başardı. Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu. Yaş ilerledikçe elde edilen kazançlara paralel olarak portföy büyüklüğünde de artışlar gözlendi. 25-29 yaş arası yatırımcılarda 50 milyar 237 milyon lira, 30-34 yaş arası yatırımcılarda 89 milyar 373 milyon lira, 35-39 yaş arası yatırımcılarda 149 milyar 69 milyon lira, 40-45 yaş arası yatırımcılarda 233 milyar 662 milyon lira portföy büyüklüğü kayda geçti.

45-49 yaş aralığının portföyü büyük

En büyük portföy büyüklüğü ise 45-49 yaş aralığında gözlendi. Bu yaş grubunda portföy büyüklüğü cari dönemde 295 milyar 660 milyon lira oldu. Geçen dönem portföy değeri ise 2 milyar 215 milyon lira olarak kaydedilmişti. Portföy büyüklüğü 50-54 yaş arası grupta 279 milyar 61 milyon lira, 55-59 yaş arası grupta 226 milyar 311 milyon lira, 60-64 yaş arası grupta 148 milyar- 920 milyon lira, 65-69 yaş arası grupta 121 milyar 357 milyon lira, 70-74 yaş arası grupta 81 milyar 96 milyon lira olarak sıralandı. Yatırımcı sayısı baz alınarak yapılan istatistikte ise en fazla yatırımcı cari dönemde 920 bin 907 kişi ile 30-34 yaş arası grupta oluştu. Bu yaş grubunu 897 bin 815 kişi ile 40-44 yaş, 880 bin 839 kişi ile 30-34 yaş ve 789 bin 814 kişi ile 45-49 yaş grubu takip etti.