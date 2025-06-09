Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Madleen' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye saldırısının, ülkenin bir "terör devleti" olduğunu bir kez daha ispatladığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" ifadeleri kullanılan açıklamada, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisinin devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacağı kaydedildi.