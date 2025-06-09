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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Oturduğu sitede elektrik akımına kapılan, duran kalbi, kalp masajıyla olaydan 70 dakika sonra yeniden çalıştırılan Zeyrek'in ölüm haberini Sağlık Bakanı duyurdu.

Haber Merkezi
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Ne oldu?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi’ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılmıştı.

70 dakika kalp masajı yapılmıştı

6 Haziran Cuma saat 23:30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edilmişti. 5-6 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek’e kalp masajı uygulamaya başlamıştı. Olaydan yaklaşık 70 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılmıştı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyordu.

Başhekim, "İyi ya da kötü diyemeyiz, durumu stabil" demişti

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı son açıklamada, "Yoğun bakımda 34. saati tamamladık. An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç. Tüm bölümlerin hekimleri hastanın başında. Tüm Türkiye'den uzmanlarla istişaredeyiz. Ciddi organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda ama hasta için tüm ekip 24 saat çalışıyor. Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil" demişti.

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