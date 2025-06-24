İnce: Bütün yol arkadaşlarımı CHP'ye üye olmaya davet ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

İnce, CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak yeniden CHP'ye katıldı.

"Bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum"

İnce sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum. Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!" çağrısında bulundu.