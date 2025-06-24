Muharrem İnce, CHP’ye dönüşünü İmamoğlu’nun mektubuyla duyurdu: Birleşe birleşe kazanacağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye dönüş kararını bu sabah sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İnce, mesajında “Birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerine yer verirken, paylaşımına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektubu da ekledi.

"Düşman hukuku uygulamalarının her anında bizi yalnız bırakmadın ve güç verdin"

Ekrem İmamoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda İnce’ye hitaben, geçmişte yürütülen siyasi operasyonlara karşı verdiği dayanışma için teşekkür etti.

İmamoğlu, “Beni, ailemi ve arkadaşlarımı büyük siyasi operasyonların, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalarla yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin” ifadeleriyle İnce’nin desteğine dikkat çekti.

Mektubunda İnce’nin CHP’ye dönüş kararını “kıymetli ve önemli” olarak niteleyen İmamoğlu, bu kararı “amasız, pazarlıksız ve ayrıştırmadan” alınmış bir adım olarak değerlendirdi. İmamoğlu ayrıca, bu sürecin makam ya da mevki beklentisi olmadan, ülke ve millet için verilen bir mücadele olduğuna işaret etti.

Ekrem İmamoğlu, mektubunda şu üç temel prensibi vurguladı:

CHP içinde “iç cephe tahkimi” amasız ve feda gözetmeksizin yapılmalıdır.

Muhalefet, demokrasiye ve hukuka aykırı tüm uygulamalara karşı ortak tepki vermelidir.

Millet ve devlet adına “iç cephe tahkimi” kişisel çıkar gözetmeden sağlanmalıdır.

Özgür Özel, İnce'yi partisine davet etmişti

İnce’nin bu kararı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz hafta yaptığı çağrının ardından geldi. Özel, Memleket Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Muharrem İnce’ye "baba ocağına dönüş" çağrısında bulunmuştu.