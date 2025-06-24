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Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

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