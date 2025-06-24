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Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda İran ve İsrail arasındaki durumu ve Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

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