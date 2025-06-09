CHP mitinginin yeni adresi belli oldu

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinge belediye başkanı Utku Caner Çankaya'nın tutuklu olduğu Avcılar'da gerçekleştirecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yeni mitingin yeri ve saatini duyurdu.

CHP'nin Avcılar mitingi 11 Haziran saat 20:30'da gerçekleştirilecek.

CHP'li Çelik mitinge dair, "Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı tutuklandı

Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, beşinci dalga operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li belediye başkanları arasında yer aldı. Çaykara’ya “yolsuzluk” suçlaması yöneltiliyor.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte görevden uzaklaştırılan CHP’li belediye başkanlarının sayısı 11’e yükseldi.

Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

“Kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı.