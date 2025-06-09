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İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu

Ortaköy sahilinde denize giren 27 yaşındaki Barış Can Karaman, köprü ayağına yakın bir noktada güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılan genç kayboldu
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İstanbul’da Ortaköy sahilinde denize giren 27 yaşındaki Barış Can Karaman, köprü ayağına yakın bir noktada güçlü akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin katılımıyla genişletilerek sürüyor.

NTV'nin haberine göre Karaman’ın bir ay önce askerlik görevini tamamladığı ve cankurtaran olarak çalıştığı öğrenildi. Akıntıya kapıldığı noktada inceleme yapan ekipler, hem yüzeyden hem de deniz altından tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Ortaköy sahilinde yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma personeli sevk edilirken, Karaman’ın ailesi ve yakınları da sahilde endişeli bekleyişini sürdürüyor. Yetkililer, arama faaliyetlerinin gün boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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