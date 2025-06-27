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Tutuklu Murat Çalık ikinci kez acil tomografiye alındı

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tedavi gördüğü İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde boynundaki kitle nedeniyle ikinci kez acil tomografiye alındı.

Haber Merkezi
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Tutuklu Murat Çalık ikinci kez acil tomografiye alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın hastanede gördüğü tedavi devam ediyor.

Daha önce iki kez kanseri yenen ve 23 Haziran Pazartesi günü ikinci kez İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çalık, tedavi altına alınmıştı.

Burada yapılan tetkiklerde boynunda kitle tespit edilen Başkan Çalık‘a geçtiğimiz günlerde Pet-CT taraması yapıldı.

Durumu ciddiyetini koruyan Çalık’a bugün endoskopi ile kolonoskopi işlemleri gerçekleştirildi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ikinci kez acil tomografiye alındı.

Çalık, geçtiğimiz hafta da tomografiye alınmıştı.

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