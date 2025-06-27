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Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, dijital vergi nedeniyle Kanada ile ticaret görüşmelerini bitirdiklerini ve yakında tarife açıklayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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Trump, Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdı
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kanada'nın yıllardır ABD çiftçilerine yüzde 400 gümrük vergisi uyguladığını ve bu ülkeyle ticaret yapmanın "çok zor" olduğunu ifade etti.

Trump, Kanada'nın, ABD'li teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayacağını öğrendiklerini belirterek, bunun ülkeye "doğrudan ve apaçık bir saldırı" olduğunu savundu.

Kanada'nın belki de ticaret görüşmelerinin yürütüldüğü Avrupa Birliği'ni kopyaladığını öne süren Trump, "Bu korkunç vergiye dayanarak, Kanada ile ticaret konusundaki tüm görüşmeleri derhal geçerli olmak üzere sonlandırıyoruz. Önümüzdeki 7 günlük sürede Kanada'ya ABD ile iş yapmak için ödeyecekleri tarifeyi bildireceğiz." ifadelerini kullandı.

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