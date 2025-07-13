Alman çelik devi iş kesintisine gidiyor! 11.000 kişi işten çıkarılacak

Alman çelik devi Thyssenkrupp büyük dönüşüm kapsamında yüzde 40 iş gücü kesintisine gidiyor. Plan doğrultusunda yaklaşık 11.000 kişinin çıkarılması planlanıyor.

İş ve çalışma saati azaltılıyor

Almanya’nın en büyük çelik üreticisi Thyssenkrupp ile IG Metall sendikası, kapsamlı bir yeniden yapılanma planı üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma; işten çıkarmaları, tesis kapatmalarını, prim kesintilerini ve çalışma saatlerinin azaltılmasını içeriyor

Üretim kapasitesi daralıyor

Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) biriminde yaklaşık 11.000 kişinin işten çıkarılması veya dış kaynak kullanımıyla pozisyonların kaldırılması öngörülüyor. Bu, mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor. Üretim kapasitesi yıllık 11,5 milyon tondan 8,7–9 milyon ton aralığına indirilecek.

Uzun vadeli tasarruf hedefi ve hisse satış hazırlığı

Anlaşma, 2030 yılı sonuna kadar geçerli olacak toplu iş sözleşmesini kapsıyor ve yıllık 100 milyon eurodan fazla tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Thyssenkrupp, bu anlaşmanın ardından TKSE’deki ek yüzde 30’luk hisseyi Çek milyarder Daniel Kretinsky’e satmayı planlıyor. Kretinsky halihazırda şirketin yüzde 20 hissesine sahip.

TKSE İnsan Kaynakları sorumlusu Dirk Schulte, varılan mutabakatı “şirket tarihinin en büyük anlaşması” olarak tanımladı.

Thyssenkrupp Denetim Kurulu üyesi Tekin Nasikkol ise, "Şirketin kendi gücüyle yeniden ayağa kalkabilmesi için gerekli zemini yarattık," dedi.

Şirket stratejisinde köklü değişim

Thyssenkrupp, çelik bölümünü bir holding çatısı altında bağımsız bir yapıya dönüştürmeyi planlıyor. Bu hedef, iş gücüyle yönetim arasındaki gerilimi artırmıştı. Şirket, yaz sonuna kadar tüm anlaşma detaylarını sonuçlandırmayı hedefliyor. Ücret anlaşmasının sağlanması, hisse satış sürecinin önündeki en büyük engel olarak görülüyordu. Bu adımla birlikte satış süreci hız kazanabilir.