Otomotiv devi Ford 850.000'den fazla aracı geri çağırdı!

Ford'un 2025 yılında şimdiye kadar kaydedilen en fazla aracı geri çağırdığı raporlandı.

Geri çağırmada rekor kırdı

Ford bu hafta 850.000'den fazla aracı geri çağırdı ve bu, tek bir yılda en çok geri çağırma yapan otomobil üreticisi olma unvanını pekiştirdi.

Ford Motor Company'nin 2025'in ilk altı ayında araçları için 88 farklı geri çağırma yaptığı bildirildi. Bu haftaki geri çağırmayla bu sayı 89'a çıktı. Wall Street Journal, Ford'un 2020'den bu yana herhangi bir otomobil şirketi arasında en çok veya ikinci en çok geri çağırma yapan şirket olduğunu ekledi.

2025'in en iyi çeyreklik satışlarını kaydetmesi bekleniyor

Ford'un 2025'in ikinci çeyreğinde, büyük ölçüde kamyon ve hibrit satışları sayesinde son altı yılın en iyi çeyreklik satışlarını kaydetmesi bekleniyor.

Ford güvenlik ekibini ve teknik uzmanlarını iki katına çıkardı

Ford COO'su Kumar Galhotra, Journal'a yaptığı açıklamada, geri çağırmalardaki artışın şirketin "donanım ve yazılım sorunlarını hızla bulup düzeltmek ve müşterileri korumak için ekstra çaba göstermek" yönündeki yoğun stratejisini yansıttığını söyledi. Ayrıca, Ford'un güvenlik ekibini ve teknik uzmanlarını iki katına çıkardığı ve kritik sistemler üzerindeki testlerini artırdığı bildirildi.

850.000'den fazla araç risk altında

Ford, düşük basınçlı yakıt pompasında meydana gelen bir sorun nedeniyle bu hafta Mustang, F-150, Explorer, Lincoln Aviator ve Bronco modelleri de dahil olmak üzere 850.000'den fazla aracı geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin güvenlik raporuna göre, geri çağrılan 850.000'den fazla aracın yaklaşık yüzde 10'u bu sorundan etkilenebilir.

Arıza uyarısı yapıldı

Raporda, "Etkilenen araçlarda, düşük basınçlı yakıt pompasının arızalanması nedeniyle yakıt dağıtım modülünden yakıt basıncı ve akışı kaybı yaşanabilir," denildi. "Bu durum, motora yakıt dağıtımının yetersiz kalmasına ve sürüş sırasında motorun stop etmesine neden olabilir."

Araç sahiplerine mektup gönderilecek

Ford, Pazartesi günü bu araçların sahiplerine güvenlik risklerini ayrıntılı olarak açıklayan mektuplar göndermeyi planlıyor. Raporda, bir çözümün "geliştirilme aşamasında" olduğu belirtiliyor.

Ford geçen yıl da en büyük geri çağırmalar arasında başı çekmişti

Ford, Haziran ayında 197.432 Mustang'i , Ocak ayında ise 272.817 aracı akü sorunu nedeniyle geri çağırdı. Ford, geçen yıl o yılın en büyük geri çağırmaları arasında başı çekti ; bunlar arasında 2011 ile 2019 yılları arasında üretilen yaklaşık 1,9 milyon Explorer SUV ve yaklaşık 457.000 adet 2021-2024 Bronco Sport SUV ve 2022-2023 Maverick pikap da vardı.