Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın net serveti Warren Buffett'ı geçti

Nvidia, perşembe günü 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle kapanış yapan ilk ABD şirketi oldu ve CEO Jensen Huang'ın serveti, şirketinin servetiyle birlikte hızla arttı. Şu anda tahmini 145,4 milyar dolarlık net servetiyle Huang, Warren Buffett'tan (142 milyar dolar) daha yüksek bir net servete sahip oldu.

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yükselişi hız kesmiyor

Buffett'ın serveti, Berkshire Hathaway'in istikrarlı performansıyla bu yıl yavaş yavaş artarken, Huang'ın yükselişi ivme kazandı. Nvidia'nın hisse senedi fiyatındaki yılbaşından bu yana yüzde 20'lik artış sayesinde, tahmini serveti yalnızca 2025 yılında yaklaşık 28 milyar dolar arttı. Forbes'a göre, Huang'ın net serveti perşembe günü 2,5 milyar dolara yükseldi.

Dünyanın en zengin yedinci kişisi oldu

Huang, Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre, Buffett, Steve Ballmer ve Sergey Brin'in önünde, dünyanın en zengin yedinci kişisi konumunda. Larry Page'in (6. sırada) gerisinde ve Fransız lüks devi Bernard Arnault ve ailesine (5. sırada) oldukça yakın. Listenin başında Elon Musk, Larry Ellison, Mark Zuckerberg ve Jeff Bezos yer alıyor.

Buffett'ın net serveti bu yıl yalnızca birkaç milyar dolar arttı

Bu arada Buffett'ın net serveti, Berkshire Hathaway'in çeşitlendirilmiş hisse senetleri ve bilinen hayırseverlik dağıtım geleneği sayesinde bu yıl yalnızca birkaç milyar dolar arttı. Haziran ayında, servetinin yüzde 99'undan fazlasını bağışlamayı amaçlayan uzun süredir devam eden hayırseverlik vaadinin bir parçası olarak, beş vakfa 6 milyar dolarlık Berkshire B hissesi bağışladı.

Amerikan zenginliğinin altın standardıydı

Buffett, yıllarca Amerikan zenginliğinin altın standardıydı; ancak Huang'ın yükselişi yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Servetlerin onlarca yıllık bileşik faizle değil, bir yapay zekanın göz açıp kapayıncaya kadar kazandığı bir dönem olarak yorumlanıyor.