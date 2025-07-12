Goldman Sachs ilk yapay zeka kodlayıcısını işe aldı!

Goldman Sachs, uyumayan, yemek yemeyen ve maaşını bozdurmayan bir kodlayıcıyı işe aldı. Yatırım bankası Londra merkezli girişim Cognition tarafından geliştirilen bir yapay zeka yazılım mühendisi olan Devin'i test ettiğini duyurdu.

"Başlangıçta yüzlerce Devin'imiz olacak"

Goldman'ın bilgi işlem sorumlusu Marco Argenti, otonom programı teknoloji ekiplerine dağıtmayı planladığını bildirdi.

Argenti, "Geliştiricilerimiz adına iş yapmaya başlayacak yeni çalışanımız Devin ile iş gücümüzü artırmaya başlayacağız," dedi ve "Başlangıçta yüzlerce Devin'imiz olacak ve kullanım durumlarına bağlı olarak bu sayı binlere ulaşabilir” diye konuştu.

Goldman'ın kadrosunda 12.000 geliştirici var

Devin, geçen yıl Cognition'ın dünyanın ilk yapay zeka yazılım mühendisini yetiştirdiğini iddia etmesiyle ünlendi. Demo videoları, sistemin çok az insan müdahalesiyle çok adımlı kodlama görevlerini tamamlayabilen, uçtan uca çalışan bir tam yığın geliştirici olarak çalıştığını gösterdi. Devin'in "işe alımı" sıradan bir deneyden çok daha fazlasını işaret ediyor; Goldman'ın kadrosunda 12.000 geliştirici bulunuyor.

Ekipler için üretkenliği 4 kat artıracak

Argenti'ye göre banka, Devin'i "binlerce kişiye" ulaştırmayı planlıyor; bu da yazılım ekipleri için üretkenliği (önceki nesil asistanlara kıyasla) üç ila dört kat artırma potansiyeli taşıyor. Devin, insan geliştiricilerin gözetiminde, mühendislerin genellikle çekindiği rutin işlere (örneğin eski kodları güncellemek) odaklanacak.

Devin Cognition tarafından 2023 sonlarında kuruldu

Devin, 2023 sonlarında kurulan ve halihazırda yaklaşık 4 milyar dolar değerinde olan bir girişim olan Cognition tarafından kuruldu. Şirket, Palantir'den Peter Thiel ve Joe Lonsdale gibi isimler tarafından destekleniyor.

Goldman GS AI Assistant'ı kullanıma sunmuştu

Bu hamle, Goldman'ın yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve araştırma rollerinde halihazırda kullanılan, şirket genelinde üretken bir yapay zeka platformu olan GS AI Assistant'ı kullanıma sunmasının ardından geldi . Platform, belgeleri özetlemek, analiz taslakları hazırlamak ve üretim yazılımı kodu oluşturmak için kullanılan araçları güçlendirmek üzere OpenAI, Google Gemini ve diğer platformlardan alınan modellerle çalışıyor.

Beyaz yakalı işleri yeniden şekillendirebilir

Ancak Goldman'ın yapay zeka kodlama araçlarını benimsemesi bazı büyük soruları gündeme getiriyor.

Bu hamle, yapay zekanın farklı sektörlerdeki beyaz yakalı işleri yeniden şekillendirmeye devam ettiği bir dönemde geldi.

İşgücü üzerindeki etkiler endişelendiriyor

Devin, üretken yapay zeka kullanmak yerine, yalnızca e-postalara veya araştırmalara yardımcı olmak için değil, aynı zamanda tüm iş akışlarını baştan sona yürütmek için otonom olarak çalışmak üzere tasarlanmış sistemler olan yeni bir "etken yapay zeka" sınıfını temsil ediyor.

İşgücü üzerindeki olası etkiler şimdiden endişe yaratıyor.