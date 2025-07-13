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SpaceX, Musk'ın xAI girişimine 2 milyar dolar yatırım yapacak

SpaceX, 5 milyar dolarlık bir öz sermaye turunun parçası olarak xAI'ya 2 milyar dolar yatırım yapacak.

Haber Merkezi
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SpaceX, Musk'ın xAI girişimine 2 milyar dolar yatırım yapacak
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WSJ'nin haberine göre, Şirketlere yakın yatırımcılar, teknoloji milyarderi Elon Musk'ın SpaceX'inin xAI'ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı kabul ettiğini söyledi. Bu rakam, Grok chatbot üreticisinin son dönemdeki hisse senedi artışının neredeyse yarısına denk geliyor.

Musk, OpenAI'ye yetişmek için yarışan yapay zeka girişimini güçlendirmek için iş imparatorluğunu defalarca seferber etti. Bu yılın başlarında, xAI'yi X ile birleştirerek, küçük bir araştırma laboratuvarı olan şirketi, Grok chatbot'unun erişimini artırmaya yardımcı olan bir sosyal medya platformuyla birleştirdi. Birleşme, yeni şirketin değerini 113 milyar dolara çıkardı.

SpaceX yatırımı, Morgan Stanley tarafından geçen ay duyurulan xAI'nin 5 milyar dolarlık hisse senedi yatırımının bir parçası. Bu, roket üreticisinin xAI'ye yaptığı bilinen ilk yatırım ve başka bir şirkete yaptığı en büyük yatırımlardan biri.

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