ABD'de resesyon riski yüksek mi? Ekonomistler değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ekonomik sonuçlarının korkulduğu kadar vahim olmayabileceği öngörülüyor. The Wall Street Journal'ın profesyonel tahmincilerle yaptığı üç aylık ankete göre, ekonomistler ABD'de üç ay öncesine göre daha güçlü büyüme ve istihdam yaratma, daha düşük durgunluk riski ve daha düşük enflasyon bekliyor.

WSJ'nin önceki anketi, Başkanın Amerika'nın en büyük ticaret ortaklarına ağır gümrük vergileri uygulama tehditlerinin zirve yaptığı bir dönemde yapılmıştı. Trump, kısa bir süre sonra bazı gümrük vergilerini durdurmuştu.

İyileşen ruh halinin devam edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Trump, geçtiğimiz hafta Brezilya, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çok sayıda ticaret ortağına 1 Ağustos'tan itibaren çok daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Ekonomistlerin görünümü son ankete göre biraz iyileşmiş olsa da, büyük olasılıkla ticaret belirsizliğinin devam etmesi ve bugüne kadarki durgun büyüme nedeniyle hâlâ nispeten karamsarlar.

Ankete katılanlar, enflasyona göre ayarlanmış GSYH'nin dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %1 artmasını bekliyorlar. Bu, Nisan ayındaki %0,8'lik tahminin üzerinde, ancak Ocak ayındaki beklentilerinin sadece yarısı. Büyümenin 2026'da %1,9'a yükseleceğini öngörüyorlar; bu da önceki anketlere göre çok az değişiklik gösteriyor.

Ekonomistler, önümüzdeki 12 ayda resesyon olasılığını %33 olarak öngörüyorlar. Bu oran, Nisan ayındaki %45'ten düşük, ancak Ocak ayındaki %22'lik orandan yüksek.

Ulusal Restoranlar Birliği Baş Ekonomisti Chad Moutray, "Pek çok olumsuzluğa rağmen, ABD ekonomisi inatla dirençli olduğunu kanıtlıyor. Tüketiciler harcamaya devam ediyor, ancak ruh hali açıkça cesurdan temkinliye doğru kaydı." dedi.

Anket, 3-8 Temmuz tarihleri arasında Wall Street bankalarından üniversitelere ve küçük danışmanlık şirketlerine kadar çeşitli kuruluşlardan 69 ekonomistin yanıtlarını topladı.