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BofA: Savunma harcamaları artmaya devam edecek

BofA analistleri yayımladıkları raporda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da savunma harcamalarının hızla arttığını vurguladı. Rapora göre, bu durum savunma yüklenicileri için fayda sağlayabilir.

Haber Merkezi
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BofA: Savunma harcamaları artmaya devam edecek
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Bank of America, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da savunma harcamalarının hızla arttığını vurguladı. Bu durum büyük savunma yüklenicileri için potansiyel fayda sağlayabilir.

Savunma sektörü için artış beklentisi

BofA’nın analizine göre, NATO müttefikleri Haziran ayı sonunda savunma ekipmanı harcamalarını 2035 yılına kadar GSYİH’nin %3,5’ine çıkarmayı kabul etti. Bu oran daha önce %1,5 ile %2 aralığındaydı. Toplam ulusal güvenlik harcama hedefi GSYİH’nin %5’ine ulaşacak. Bu durum savunma sektörü için önemli bir artış anlamına geliyor.

"ABD’li yükleniciler yerli yatırımlar nedeniyle pazar kaybedebilir"

Avrupa’daki savunma yüklenicisi şirketlerin hisseleri, piyasaların daha güçlü harcamaları öngörmesiyle bu yıl iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, BofA, ülkeler yerli savunma sanayilerine yatırım yaptıkça ABD’li yüklenicilerin Avrupa’da pazar payı kaybedebileceğini belirtiyor.

F-35 savaş uçağı gibi bazı ABD programları, yerli alternatiflerle değiştirilmesi on yıl veya daha fazla süreceğinden Avrupa’da baskın konumunu koruyabilir. Diğer ekipman kategorileri ise Avrupalı üreticiler tarafından daha hızlı bir şekilde değiştirilebilir.

"Modern savaşta insansız hava araçlarının rolü arttı"

BofA’nın analizi ayrıca modern savaşta insansız hava araçlarının artan rolünü, premium savunma ekipmanları için olası etkileri ve mevcut büyüme eğilimlerine rağmen 2027 mali yılında ABD savunma harcamalarının azalıp azalmayacağı konularını da ele aldı.

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