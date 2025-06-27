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Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Ahlatcı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı, oğlunun düğünü nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan, Ahmet Ahlatcı'ya 'hayırlı olsun' ziyareti
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Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin'in kızı Elif Engin, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ile birlikte Çorum'a gelerek, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre Düğüne katılamayan Kemal Kılıçdaroğlu, iş insanı Ahmet Ahlatcı'yı Altın Rafinerisi'nde ziyaret ederek, düğün nedeniyle hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Ahlatcı'nın eşi Sibel Ahlatcı ile kızı Yağmur Ahlatcı Yiğittaşcı da hazır bulundu.

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