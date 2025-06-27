Yavaş: Fatih Altaylı'nın açıklamaları doğru değil

Ankara Kent Konseyi ve Başkent Üniversitesinin işbirliği ile Gençlik Parkı İletişim Kampanyası Bitirme Projesi Sergisi açıldı. Kent Konseyi'nde gerçekleşen açılışa ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Senem Gençtürk Hızal, Başkent Üniversite Rektörü Hakan Özkardeş, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden de katıldı.

"Fatih Altaylı'nın açıklamaları doğru değil"

Yavaş, açılıştan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın açıklamalarının doğru olup olmadığının sorulması üzerine "Değil. Nerden doğru? Bugünkü açıklamam gayet net değil mi? Herkes konuşuyor. Konuşmak serbest bu ülkede" yanıtını verdi.

Yavaş "Ankara Türkiye'nin harbi ve başkenti. Başkent her planda ön planda tutmaya çalışıyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar çalışmalarımızın birçoğunda özellikle başkent kelimesini hep ön planda kuruyoruz. Bu arada da yaptığımız çalışmaların birçoğunda Cumhuriyet döneminden özellikle bize miras kalan eserlerin ayakta kalması için çalışıyoruz. Çünkü kentler aynı insan gibi hafızasını unutursa geçmişini unutursa hafızasını kaybetmiş bir insandan hiçbir farkı olmaz. Bu nedenle Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin Cebeci dört yola kadar aşağı yukarı 2 milyar üzerinde bir para harcayarak Cumhuriyet'in kurulduğu bu mekanların hepsinin ayakta kalması ve Ankara'da yaşayan herkesin farkındalık içerisinde bu mekanları sahiplenmesini istiyoruz. Burada etkinlikleri arttırmaya başladık. Eskiden buradan unutulmuş bir haldeydi." dedi.

Sözlerini sürdüren Yavaş "Yine bir diğeri de Atatürk Orman Çiftliği. Bu iki mirasa da çok kuvvetli bir şekilde sahip çıkmak gerektiğine inanıyoruz ve sahip oluyoruz. Bugün burada Gençlik Parkı'mızın inşallah yine eskisi gibi parlak bir şekilde bütün Ankaralıların eksiksiz geldiği her kesimden insanın buradan nefes almaya geldiği bir mekan olarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışan, bunun için proje geliştiren Başkent Üniversitesi'e ve İletişim Fakültesi'ne öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu eserlerden yararlanacağız. Bizden sonraki kuşaklar da bunu yine kullanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı ne demişti?

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden gönderdiği mektupta "Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu kayyumluk görevini kabul edip partinin başına geçmeye hazır olduğunu söyleyince, Mansur Yavaş’tan hiç beklemediği bir tepki gelmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na dönmüş ve “Kemal Bey, genel başkanlık koltuğuna oturunca Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı adaylığından geri çekip beni aday göstereceğiniz, hatta bu konuda iktidar ile anlaştığınız söyleniyor. Ben o kadarını bilmem ama siz şunu bilin: Böyle bir şey yaparsanız, yani beni CHP’nin adayı olarak açıklarsanız, ben de çıkar bunu kabul etmediğimi söyler ve partiden istifa ederim. Böyle bir ayıbın parçası olacağıma siyaseti bırakırım” demiş. Bu duyumumu öğleden sonra ziyaretime gelen Özgür Özel’e, yani CHP Genel Başkanı’na sordum. Bu arada, bunları teyit etmem gerektiğini söyledi. Cezaevinde bunu nasıl yapabilirim demek aklıma gelmedi." ifadelerini kullanmıştı.