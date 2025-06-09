Beyaz Saray: Trump, Netanyahu ile görüşecek

ABD'nin etkili politik haber platformlarından Axios, Başkan Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün özel bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Haber, Netanyahu'nun bir yardımcısı ve konuyla doğrudan ilişkili bir kaynak tarafından doğrulandı.

Gazze ve İran gündemin merkezinde

Planlanan görüşme, ABD yönetiminin Gazze'de rehine takası ve ateşkes için yürüttüğü diplomatik girişimlerin sürdüğü, aynı zamanda İran'ın ABD'nin nükleer anlaşma teklifine vereceği yanıtı hazırladığı bir döneme denk geliyor. Bu yönüyle toplantının zamanlaması, bölgesel gelişmeler açısından kritik öneme sahip olarak değerlendiriliyor.

Bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek.