TUSAŞ’ta görev değişimi: Kotil'in yerine Demiroğlu atandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde yaklaşık 7 yıldır genel müdürlük görevini sürdüren Prof. Dr. Temel Kotil, görevi Helikopterden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Demiroğlu’na devrediyor.

Temel Kotil, akademisyenliğinin ardından 2003'te THY kariyeri Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı. 2005-2016 arasında THY Genel Müdürlüğü yaptı.Son 7 yıldır da TUSAŞ'ın genel müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) ana hissedarı olduğu TUSAŞ için bugün genel kurul gerçekleşti. Genel Kurul sonrasında yeni yönetim şekillendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Cihad Vardan atandı. Genel Müdürlüğe de 2021’den bu yana TUSAŞ’ta görev yapan Dr. Mehmet Demiroğlu getirildi.

1962 yılında Sakarya’da doğan Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun oldu. 1986 yılında ABD’de bulunan Ohio Eyalet Üniversitesi’nde İmalat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Mehmet Demiroğlu kimdir?

Makine Mühendisi olan Demiroğlu, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek Lisans, Renssealer Polytechnic Institute’de yaptıktan sonra doktorasını da Renssealer Polytechnic Institute’de yaptı. Kariyerine ilk olarak Eskişehir Hava İkmal Merkezi’nde 1996-1997 arasında başladı.

Ardından şu görevlerde bulundu:

- Proje Mühendisi, Advanced Innovative Technologies Proje Mühendisi, 1996-2001

-Proje Yöneticisi, Pro/Solutions International -Proje Yöneticisi , 2001-2004

-Tasarım Mühendisi, GE Global Research Center, 2004-2009

-Storage Tasarım Mühendisi, GE Energy Storage, 2009-2010

-Uzman Tasarım Mühendisi, GE Energy,2010-2012

-Kurucu Ortak ve Genel Müdür, GRTC, 2012-2014—Ar-Ge Direktörü, BMC Power, 2014-2017

-Genel Müdür Yardımcısı, BMC Power, 2017-2018

- Turboşaft Program Direktörü, TEİ, 2018-2020

-Ar-Ge Direktörü, 2020-2021

-TUSAŞ Akademi Başkanı,2021-2022

-Helikopter Genel Müdür Yardımcısı, TUSAŞ