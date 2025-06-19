Türk sanatçılar 2024'te Spotify'dan 2 milyar TL telif geliri elde etti

Yeni açıklanan yerel Loud&Clear verilerine göre Spotify, Türkiye genelindeki sanatçılara önemli bir gelir kaynağı oluyor ve rakamlar da bunun kanıtı niteliğinde: Türk sanatçılar, 2024 yılında sadece Spotify’dan 2 milyar TL’nin üzerinde gelir elde etti. Veriler ayrıca Türk sanatçıların gelirlerinin yıllar içinde önemli ölçüde arttığını da gösteriyor. 2024 yılında Spotify’da 1 milyon TL’nin üzerinde gelir elde eden Türk sanatçıların sayısı 2021’e kıyasla neredeyse üçe katlandı.

Türk dinleyicilerin Türk müziğini dinlemeyi sevdiği, hiç değişmeyen bir gerçek! Ve bu durum pek çok farklı Spotify verisinde öne çıkıyor. 2024 yılı verileri, Türkiye’nin yerel müziğe olan yüksek ilgisiyle öne çıkan ülkelerden biri olduğunu gösteriyor. Öyle ki, 2024 boyunca Spotify Türkiye’nin günlük Top 50 listesinde yer alan şarkıların yüzde 90’ından fazlası Türk sanatçılara aitti. Aynı zamanda sadece 2024 yılında, Türk kullanıcılar, Türk sanatçıların şarkılarını içeren yaklaşık 100 milyon adet çalma listesi oluşturdu.

Türk sanatçılar küresel ölçekte erişimlerini genişletiyor

Türkçe müzik sevgisi yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Spotify’ın dinleyici kitlesi global olarak büyümeye devam ederken, sanatçılar kendi ülkelerinin çok ötesindeki hayranlarıyla da daha fazla bağlantı kurma imkanı buluyor. Türk sanatçılar Türkiye’deki yerel müzik sahnesinde güçlü bir etki bırakırken, aynı zamanda global ölçekte de erişimlerini ve kazanç potansiyellerini artırıyor. 2024 yılında Türk sanatçılar, tüm dünyada kullanıcılar tarafından oluşturulan 289 milyondan fazla çalma listesinde yer aldı. Bu çalma listelerinin 191 milyonu, başta ABD ve Almanya’dakiler olmak üzere Türkiye dışındaki kullanıcılar tarafından oluşturuldu. Bunun sonucunda, 2024 yılı boyunca Türk sanatçıların kendi ülkeleri dışında elde ettikleri telif gelirlerinin oranı arttı. Türk sanatçıların 2024 yılında Spotify’da sağladığı telif hakkı gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden elde edildi. Yeni açıklanan veriler ayrıca 2024’te Spotify’da Türkçe müziğin, popülerliği en hızlı artan dillerden biri olduğunu ve 2021'den bu yana elde edilen global telif gelirlerinin neredeyse iki katına çıktığını da ortaya koyuyor. Ayrıca Türkçe müzik, global telif gelirlerinde yıllık bazda yüzde 37 gibi etkileyici bir artış elde etti.

Spotify’ın misyonu, Discover Weekly, Release Radar gibi kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve popt veya NKVT gibi editoryal çalma listeleri aracılığıyla, daha da fazla sanatçıyı dünya çapında yeni kitlelerle buluşturmak. Ve tam da bu nedenle Spotify’da sanatçı keşfi, sanatçıların bilinirliklerini ve dinlenmelerini artırmada olduğu gibi gelirlerini artırmada da önemli bir rol oynuyor. Yeni açıklanan verilere göre Türk sanatçılar, 2024 yılında Spotify’da 2,8 milyar kereden fazla kendilerini ilk defa dinleyen kullanıcılar tarafından keşfedildi ve yıl içinde Spotify’ın editoryal çalma listelerine, 3.300’e yakın sayıda Türk sanatçı eklendi. Bu veriler, Spotify’ın müzik keşfini her zaman odağında tuttuğunun güçlü bir göstergesi.