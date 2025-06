Hareket Akademi, vinç operatörü yetiştirecek

Takip Et

Ağır yük kaldırma ve proje taşımacılığı alanında dünyanın önde gelen sayılı firmalarından biri olarak sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri olan yetişmiş insan kaynağı için de öncü adımlar attıklarını belirten Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği CEO’su Abdullah Altunkum, “Hareket olarak, özel uzmanlık ve mühendislik deneyimi gerektiren sektörlerinden birinde faaliyet gösteriyoruz. Yük mühendisliği ve proje taşımacılığı alanında yetişmiş uzman çalışan sayısının sınırlı olması, sektöre katma değer sağlayacak profesyonellerin istihdam edilmesini de zorlaştırıyor. Bu nedenle, sektörün köklü ve öncü şirketlerinden biri olarak, 2022 yılında geleceğin liderlerini yetiştirme vizyonuyla kurduğumuz Hareket Akademi bünyesinde, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan Vinç Operatörlüğü Yetiştirme Programı’nı hayata geçirdik” dedi. Verdikleri eğitimle sektörün geneli için de değer yarattıklarını ifade eden Altunkum, “Vinç Operatörü Yetiştirme Programı; bu alanda kariyer yapmayı hedefleyerek sektöre adım atmak isteyen kişilerin katılımına açık şekilde tasarlandı. 2024 yılında 75 katılımcıyla başlattığımız program kapsamında geleceğin vinç, SPMT ve hidrolik operatörlerini yetiştirmeyi hedefledik. 2025 yılının başında ise, programa katılan 65 kişinin eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almasını ve sektöre nitelikli profesyoneller olarak kazandırılmasını sağladık. Ağır yük kaldırma ve proje taşımacılığı alanında her proje, özel çözümler ve terzi usulü bir yaklaşım gerektirir. Bu eğitim programını sektördeki diğer eğitim programlarından ayıran en önemli unsurlardan biri ise, katılımcıların yalnızca teorik bilgiyle değil, aynı zamanda kapsamlı uygulamalı eğitimlerle sahada doğrudan deneyim kazanmasıdır. Böylece mezun olan adaylar sektöre yalnızca bilgiyle değil aynı zamanda uygulama tecrübesiyle adım atıyor” dedi. Hareket Akademi ile bugüne kadar 981 kişiye mesleki eğitim verdiklerini söyleyen Altunkum, “Teknolojik altyapımızla eğitim sürecini sürekli destekliyoruz. Dijital eğitim platformumuz LMS sayesinde katılımcılar, eğitim içeriklerine her an ulaşabiliyor. Bunun bir göstergesi olarak 645 çalışanımızdan 562’si en az bir eğitim modülünü tamamladı ve bu sayede %87’yi aşan bir katılım oranına ulaştık. İşlerimizin hatasız şekilde sürdürülebilir olması yetkin insan kaynağımızın bilgi ve tecrübesini artırmasıyla mümkün oluyor. Hareket Akademi, yalnızca mesleki donanımı değil aynı zamanda kişisel yetkinlikleri de güçlendiren kapsamlı bir platform. Bu platformu daha da geliştirerek global liderlik hedeflerimiz doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyoruz” dedi.

Öğrenme sürecinde gerçek saha deneyimi

Sektöre özel uygulamalı içeriklerle şekillenen eğitim programları kapsamında; Öncü Eğitimi, Sapancı İşaretçi Eğitimi, Kaynak, Hidrolik, Sapan ve Lashing (Yük Bağlama), Yağ, Motor, Akü ve Lastik Eğitimleri, Vinç ve SPMT Operatörlüğü, Pnömatik, Lowbed ve 5S gibi pek çok teknik konuda kapsamlı eğitimler sunuluyor. Bugüne kadar 588 kişiye teknik, 393 kişiye ise kişisel ve yönetsel gelişim desteği sağlayan Hareket Akademi, sektör çalışanlarının kariyer yolculuklarını daha sağlam adımlarla sürdürmelerine olanak tanıyor. Öğrenme sürecini gerçek saha deneyimiyle buluşturarak ayırt edici bir özelliğe sahip olan Hareket Akademi’de, gerçek projelerde aktif rol alan saha uzmanları, iç eğitmen olarak bilgi ve deneyimlerini ekip arkadaşlarına aktarıyor. Bu sayede bilgi transferi yalnızca teorik değil, doğrudan uygulamaya dayalı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşerek kalıcı hale geliyor.

Hareket Akademi, katılımcıların kişisel gelişimine de odaklanıyor. İletişim, zaman yönetimi, liderlik, analitik düşünme ve problem çözme gibi yetkinlik alanlarında verilen eğitimler bireysel gelişimi destekliyor ve genel verimliliği artırıyor.

Düzenli olarak yapılan departman müdürleri toplantıları sayesinde eğitim ihtiyaçları doğrudan sahadan toplanıyor, stratejiler birlikte şekillendiriliyor. Bu yapı, gelişim süreçlerinin Hareket genelinde sahiplenilmesini ve sürdürülebilir bir vizyonla yönetilmesini sağlıyor.

Hareket Akademi, bugün geldiği noktada; sürdürülebilir öğrenme modeli, güçlü dijital altyapısı ve iç eğitmen yapısıyla yalnızca şirket içinde değil, sektörde de örnek alınan bir sistem sunuyor. Hareket, bu yapı sayesinde globalleşme yolundaki hedeflerine yetkin, donanımlı ve sürekli gelişen bir çalışan profiliyle yürüyor.