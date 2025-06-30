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ELDER Genel Sekreteri Hüseyin Erdoğan: Dağıtım hizmetlerinden memnuniyet oranı arttı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, dağıtım hizmetlerindeki vatandaş memnuniyetinin arttığını söyledi.

Haber Merkezi
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ELDER Genel Sekreteri Hüseyin Erdoğan: Dağıtım hizmetlerinden memnuniyet oranı arttı
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Mehmet KAYA
ANKARA 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, düzenli anket uygulamasına geçtiklerini hatırlatarak, son olarak 61 bin kişiye telefon destekli yöntemiyle anket uyguladıklarını açıkladı.

17 Nisan - 4 Haziran tarihleri arasındaki son ankette, genel memnuniyet oranının yüzde 73,6 olarak belirlendiğini belirten Erdoğan, Kasım ayında yapılan bir önceki ankete aynı oranın yüzde 70,4 olduğunu kaydetti. Erdoğan, “memnun olmadığını belirten kişiler”in oranının da aynı iki anket kıyaslandığında yüzde 15,9’dan, yüzde 13,2’ye gerilediğini, arızalara hızlı müdahale edildiğini düşünenlerin de yüzde 74,7 olarak ölçüldüğünü belirtti.

Anketin, elektrik tarifelerindeki bir artışın hemen ardından olmasına karşılık memnuniyet oranındaki yükseliş gözlendiğine dikkat çeken ELDER Genel Sekreteri, “Vatandaşın zihninde ve faturasında karşılığını bulduğu bir dönemde yapıldı.

Buna rağmen dağıtım hizmetlerinden duyulan memnuniyetin arttığını görüyoruz. Bu bizim açımızdan sevindirici bir durum. Kesinti sürelerinin azalması ile ilgili verilen cevaplarda olumlu iyileşmeler var. Arızalara daha hızlı müdahale edildiği ile ilgili olumlu dönüşler de mevcut” dedi.

Katılımcıların cevaplarını değerlendirdiklerinde, dağıtım şirketlerinin kendilerine tatminkar cevaplar verdiği sonucunu çıkardıklarını, personelin güler yüzlü ve kibar davranışına yönelik ankette yüksek memnuniyet oranının çıkmasından ayrıca sevinç duyduklarını, bunun genel memnuniyeti artıran bir unsur olduğunu kaydetti.

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