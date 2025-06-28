Yaz geldi oto kiralamaya talep zirve yaptı

TOKKDER verilerine göre, 2025’in ilk çeyreği itibarıyla Türkiye’de aktif olarak kullanılan kiralık araç sayısı 242 bin 200 seviyesinde. Yıllık bazda bu sayı zaman zaman 257 bin adede kadar çıkıyor. Sektörün toplam aktif büyüklüğü ise 292 milyar TL’ye ulaştı.

Vergi katkısı 50 milyar TL’yi aştı

Sektörün 2024 yılı cirosu 280 milyar TL olarak gerçekleşirken, devlet bütçesine katkısı ise yaklaşık 50 milyar TL düzeyinde oldu. Yüksek vergi geliri ve istihdam katkısıyla oto kiralama, ekonominin dinamik sektörlerinden biri haline geldi.

“Bu yaz kiralama, satın almanın önüne geçer"

Ozan TOLU

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Sydney Filo Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Tolu, yaz döneminin sektöre ciddi ivme kazandırdığını belirtti. Tolu, artan araç fiyatları ve bakım giderleri nedeniyle bireylerin ve şirketlerin araç satın almak yerine kiralamaya yöneldiğini söyleyerek, "Sıfır araç almak bugün çok yüksek maliyetli. Kasko, sigorta, bakım gibi giderler de düşünüldüğünde, hem bireyler hem şirketler için kiralama daha hesaplı bir çözüm sunuyor. Yaz aylarında özellikle tatil planı yapanlar kiralık araç talebini iki kat artırdı. Sektörde fiyatlar genel olarak artış göstermedi ancak talebe bağlı olarak özellikle temmuz ve ağustos ayında bir miktar artış yaşanabilir. Bu yaz oto kiralamanın, satın almanın önüne geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

Kurumsal filo yönetimi açısından kiralamanın büyük avantajlar sunduğunu belirten Tolu, şöyle devam etti:

“Filo kiralama, sabit aylık ödeme ile maliyetleri öngörülebilir hale getiriyor. Şirketler, değer kaybı riskine girmeden araç kullanabiliyor. Bu, operasyonel verimliliği ciddi ölçüde artırıyor.”

Sektör, teknolojik dönüşüme de ayak uyduruyor. Hibrit ve elektrikli araçların toplam filo içindeki oranı %10’u aşmış durumda. Bu oran, çevreci araç tercihlerinin ve düşük işletme maliyetlerinin etkisiyle hızla artıyor. Ayrıca firmalar, mevsimsel talebe uygun kısa ve orta dönem kiralama modellerini yaygınlaştırıyor.

Tolu, sektörün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdüreceğini ancak bazı makro ekonomik risklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı:

“Kredi faizlerinin yüksekliği, araç temin maliyetleri ve ikinci el piyasasındaki belirsizlikler sektör oyuncularını zorluyor. Buna rağmen kiralama, giderek daha fazla kişi ve kurumun tercihi haline geliyor. Gelecek, daha akıllı, daha çevreci ve daha esnek kiralama modellerine doğru evrilecek.”

Uzmanlara göre yaz sezonunda özellikle turistik bölgelerde kiralık araç fiyatlarında yüzde 20–30 oranında artış gözlemleniyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebi, stokların hızla tükenmesine neden olurken, erken rezervasyon yapan kullanıcılar avantajlı konuma geçiyor.

Lüks segmentte kiralık otolar günlük 6 bin TL’ye kadar çıkıyor

Yapılan piyasa araştırmalarına göre, 2025 yaz sezonunda Türkiye genelinde günlük araç kiralama fiyatları araç segmentine göre büyük değişkenlik gösteriyor. İstanbul Havalimanı, Antalya, İzmir gibi yoğun talep gören bölgelerde fiyatlar mevsimsel olarak yüzde 20 ila 30 arasında yükselmiş durumda.

Ekonomi sınıfı (Fiat Egea, Renault Clio vb.) araçlarda günlük kiralama fiyatları ortalama 900 ila 1.800 TL arasında değişiyor. Mini segmentlerde bu rakam 300 TL’ye kadar düşebiliyor, ancak yoğun sezonda uygun fiyatlı araç bulmak oldukça zor.

Orta segment (örneğin Honda Civic, Peugeot 301) modellerde fiyatlar 1.200–1.800 TL seviyelerinde seyrediyor. Uzun dönem kiralamalarda bu rakamlar biraz daha esnek hale geliyor.

SUV segmentinde (Volkswagen Tiguan, Dacia Duster vb.) fiyatlar genellikle 1.200–1.800 TL, bazı 4x4 modellerde ise 2.000 TL’yi aşıyor.

Lüks segmentte ise rakamlar çok daha yüksek. Mercedes, BMW ve Audi gibi premium markalara ait araçlarda günlük kira bedelleri 1.500 ila 2.500 TL arasında değişiyor. Ultra lüks segmentte bu tutar 4.000–6.700 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Fiyatları etkileyen unsurlar

Araç kiralama bedelini belirleyen birçok unsur var. Araç segmenti dışında;

Kiralama süresi (günlük, haftalık, aylık),

Teslim alma noktası (havaalanı, şehir içi),

Ek hizmetler (ek sürücü, navigasyon, çocuk koltuğu),

Sigorta seçenekleri (tam kasko, süper CDW),

ve sürücünün yaş aralığı gibi faktörler fiyatlara doğrudan yansıyor.

Genç sürücülerden (genellikle 25 yaş altı) ek ücret talep ediliyor. Ek sigorta tercih eden kullanıcılar ise günlük fiyata ortalama 150–300 TL ekstra ödeme yapıyor.