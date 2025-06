Multinet Up araştırdı: Çalışana yemek desteği sunan işveren sayısı arttı

Multinet Up’ın, Kuantum Araştırma iş birliği ile Türkiye temsili 12 ilde büyük orta ve küçük olmak üzere 1500 iş yeri ile gerçekleştirdiği 2025 Mayıs Pazar ve Segmentasyon Araştırması, işverenlerin ve çalışanların yemek kartına yönelik beklentilerini ve değişen tercihlerini gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, çalışanlarına yemek desteği sağlayan işverenlerin oranı son beş yılda istikrarlı bir şekilde yükselerek 2020’de yüzde 91,9 iken, 2025’te yüzde 96,9’a ulaştı. Ayrıca, araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 62’si ekonomik koşullara göre yemek desteğinde artış planladıklarını belirtiyor.

İşletmelerin yüzde 77,4'ü yemek kartına geçmeyi planlıyor

Yemek desteğini yemek kartı çözümü ile karşılayan işverenlerin oranı 2025 itibarıyla yüzde 16,5 oldu. Bu oran, 2024 yılında yüzde 15,6 seviyesindeydi. Yemek kartı kullanmayan işletmelerin yüzde 77,4’ü ise önümüzdeki dönemde bu sisteme geçmeyi planlıyor. Bu veriler, önümüzdeki dönemde yemek kartı kullanımının daha da yaygınlaşacağını açıkça ortaya koyuyor.

Araştırmanın önemli bulgularından biri de kullanıcıların yemek kartına yönelik memnuniyetinin artması. Kullanıcıların memnuniyet puanları son bir yılda 4,3’ten 4,5’e yükseldi. Özellikle kullanım kolaylığı, pratik ödeme süreçleri, bakiye yükleme yönetiminin rahatlığı ve vergi avantajı gibi nedenlerle bu sistem, yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor.

Ofise dönüş hız kazandı: Büyükşehirlerde oran yüzde 80’e yükseldi

Pandemi sonrası dönemde yaygınlaşan hibrit çalışma modelinin yaygınlığına yönelik bulgular da içeren rapora göre, 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de ofise dönüş oranı ortalama yüzde 80’e ulaştı. Bu dönüşüm, yalnızca çalışma biçimlerini değil, çalışanların yan haklara yönelik beklentilerini de yeniden şekillendirdi. Özellikle yemek kartı, ofisten çalışma modeline geri dönüş birlikte işletmeler için daha görünür ve öncelikli bir ihtiyaç haline geldi.

Araştırma kapsamında değerlendirmelerde bulunan Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık, “Artan yaşam maliyetleri ve iş dünyasının dönüşen dinamikleri, çalışanlara sunulan yemek desteğini her zamankinden daha kritik bir hale getirdi. Yemek desteğinin gerek çalışan nezdinde gerekse işveren nezdinde her geçen sene daha önemli bir unsur olduğunu gözlemliyoruz. Bu desteğin yemek kartı üzerinden karşılanması ise önümüzdeki dönemde çok daha yaygın bir uygulama olacak. Multinet Up olarak biz de bu dönüşüm sürecinde her zaman olduğu gibi yenilikçi çözümlerimizle, iş dünyasının ihtiyaçlarına uyum sağlayan güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdüreceğiz. Şu an yüzde 93,1’lik toplam bilinirlik oranımızla sektörde lider konumdayız, tüm yatırımlarımızı bu konumun gerektirdiği sorumlulukla gerçekleştiriyoruz. İşverenlerin, üye iş yeri ağımızdaki işletmelerin ve çözümlerimizin nihai kullanıcıları olan çalışanların memnuniyetini merkeze alarak faaliyet göstermeye devam edeceğiz” dedi.