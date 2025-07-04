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Şekerbank’ta üst düzey atama: Genel Müdür Yardımcısı Erman Eltut oldu

Şekerbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erman Eltut atandı.

Haber Merkezi
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Şekerbank’ta üst düzey atama: Genel Müdür Yardımcısı Erman Eltut oldu
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Şekerbank Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Erman Eltut getirildi. Finans sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Eltut, Şekerbank’ın Bankacılık Operasyonları alanındaki çalışmalarının yönetimini üstlenecek.

 Erman Eltut kimdir? 

Bankacılık kariyerine Toprak Bank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Eltut, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fortis Bank, Denizbank ve Fibabanka gibi kurumlarda önemli tecrübeler edindi. Eltut, Şekerbank ailesine katılmadan önce Türk Ekonomi Bankası (TEB) bünyesinde Operasyon Grup Direktörlüğü görevini sürdürmekteydi.

Erman Eltut, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi ve dönüşümünde aktif roller üstlenmiş olup, verimlilik odaklı uygulamaların hayata geçirilmesinde önemli başarılar elde etmiştir. Kariyeri boyunca analitik bakış açısı ile operasyonel yapıları güçlendiren birçok yenilikçi uygulamaya da imza atmıştır.

Eltut, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Mühendisliği’nden 1999 yılında mezun olmuştur. 

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