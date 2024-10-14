Hoşgeldin faizleri yükselişe geçti, yatırımcılar soluğu bankada aldı

Faizlerde düşüş beklentisi, elinde nakit bulunduran kişileri hızla harekete geçirdi. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranlarını değerlendiren mudiler, paralarını farklı bankalar arasında dolaştırarak en yüksek getiriyi elde etme çabasında. Bankacılar, "hoş geldin" faiz oranlarının 53-55 bandına çıktığını belirterek, bu dönemde açılan yeni müşteri hesaplarının da arttığını vurguluyor.

Faizde indirim beklentileri arttı

Ekonomi yönetimi enflasyonla mücadeleye devam ederken, piyasalarda yıl sonuna doğru enflasyonla birlikte faizlerde de bir düşüş beklentisi oluştu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Eylül 2024’te yıllık enflasyon yüzde 49,38 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Orta Vadeli Programı (OVP) ise 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41,5, 2025 yılında ise yüzde 17,5 seviyelerine inmesini öngörüyor. Geçmiş tahminlere göre yukarı yönlü güncellemeler yapılsa da enflasyonun düşme eğiliminde olduğu görülüyor.

Eylül 2022'de yüzde 83,45 olan enflasyon, 2023 yılında yüzde 61,53’e, 2024 yılında ise yüzde 49,38'e düştü. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2024'teki altıncı toplantısında politika faizini yüzde 50’de sabit tutarak Mart 2024’ten bu yana faiz artışını pas geçti. Bu gelişmeler, faiz indirim ihtimallerini ve beklentilerini artırıyor.

Nakit sahipleri fırsat peşinde

Sözcü'de yer alan habere göre, faiz oranlarında düşüş beklentisi, elinde nakit bulunan yatırımcıları harekete geçirdi. Bankaların yıl sonuna doğru mevduat yarışının hızlanması ve faiz oranlarının yükselmesi, mevduat sahiplerinin en yüksek oranları yakalamak için paralarını farklı bankalara taşımalarına neden oluyor. Bankaların sunduğu "hoş geldin" faiz oranlarıyla birlikte faizler 53-55 bandına kadar çıktı ve bu, tüketiciler arasında yüksek getiriyi kaçırmama telaşını doğurdu.

Yeni müşteri hesaplarında artış yaşanıyor

Bankacılık sektöründen alınan bilgilere göre, son dönemde faiz oranlarının yükselmesiyle yeni müşteri hesaplarının açılma oranı arttı. Daha önce günde 3-4 yeni müşteri hesabı açılırken, bu sayı şu anda yaklaşık 10’a çıkmış durumda. Mevduat faiz oranlarının yüzde 50-55 seviyelerinde olması dikkat çekiyor, ancak bankacılar bu yüksek oranların uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtiyor. Ayrıca mevduat faizlerine uygulanan yüzde 7,5’lik vergi de unutulmamalı.