Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyerle 8 bin 560 turist geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen çoğunlu ABD vatandaşı 8 bin 560 turisti ağırladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", Wallis ve Futuna Adaları bayraklı "L Austral" isimli kruvaziyerler demirledi.
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 560 yolcu indi.
Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Ekonomi