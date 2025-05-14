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Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyerle 8 bin 560 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 kruvaziyerle gelen çoğunlu ABD vatandaşı 8 bin 560 turisti ağırladı.

Haber Merkezi
AA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyerle 8 bin 560 turist geldi
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Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Birleşik Krallık bayraklı "Majestic Princess", Wallis ve Futuna Adaları bayraklı "L Austral" isimli kruvaziyerler demirledi.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 8 bin 560 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaparken bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

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