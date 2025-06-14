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Edirne'de bereketli hasat: Buğday, üreticisinin yüzünü güldürdü

Edirne’de 2025 yılının ilk buğday hasadı başladı. Üreticiler, dönüm başına ortalama 400-500 kilogram arası buğday elde ediyorlar.

Haber Merkezi
İHA
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Edirne'de bereketli hasat: Buğday, üreticisinin yüzünü güldürdü
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Edirne’de 2025 yılının ilk buğday hasadı başladı. Kent genelinde verimli geçen sezonun ardından üreticiler, dönüm başına ortalama 400-500 kilogram arası buğday elde ettiklerini belirtiyor.

"Geçen yıllara göre bu yıl verim daha yüksek"

Edirne’de Yıldırım Bayazıt Mahallesi Çaytepe mevkiinde ilk hasadı gerçekleştiren üreticilerden biri olan Abdullah Sancakçavuşu, bu yılın iklim şartlarının üretimi olumlu etkilediğini ifade etti. Sancakçavuşu, "Geçen yıllara göre bu yıl verim daha yüksek. Dönüm başına ortalama 450 kilogram ürün alıyoruz. Bu da üreticinin yüzünü güldürüyor" dedi.

Uzmanlardan uyarı! 

Edirne genelinde hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor. Uzmanlar ise üreticilere hasat sırasında dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı tedbir almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

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