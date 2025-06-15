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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay 5,4 milyar liralık ödemenin yapılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, aylık 10 bin 125 TL tutarındaki yardımdan ortalama 540 bin kişinin yararlandığını belirtti.

Haber Merkezi
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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı'ndan aylık ortalama 540 bin vatandaşın yararlandığını, bu ay toplam 5,4 milyar liralık yardımın hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. 

Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz."

Aylık 10 bin 125 TL ödeme yapılıyor

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Aylık ortalama 540 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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