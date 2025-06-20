Ünlü ekonomist TL’de zayıflama riskine dikkat çekti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 19 Haziran’da faiz kararını piyasalarda da beklendiği gibi yüzde 46 seviyesinde bıraktı.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın kararının faiz indirimlerine yakında devam edebileceğini göstermesi nedeniyle Türk lirasının daha da zayıflayacak gibi göründüğünü belirtti.

Ghose, metinde, para politikasının sıkılaştırılması potansiyeline yapılan atıfın kaldırıldığını, bunun da yaklaşan faiz indirimlerine işaret ettiğini savundu.

“Bu nedenle yatırımcılar, enflasyonun istikrarlı bir şekilde ılımlılaştığı gerekçesiyle faiz indirimlerinin devam etmesine hazırlıklı olmalı” diye konuşan Ghose, Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda rehavete kapılıp faiz indirimlerine yeniden başlamasıyla TL’nin değer kaybının hızlanabileceğini söyledi.

Dolar, 39,7496 ile üç ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,2 artışla 39,6803 liradan işlem görüyor.