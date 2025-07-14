Servis olarak ‘Dijital Dönüşüm’ önemli bir çıkış yolu olacak

KOBİ’lerin dijitalleşmesi çok iyi gidiyor dersem yanlış olur. Çok konuşma, biraz da çaba var ama sonuçta ilerleme yavaş. Oysa ekonominin verimli olması, enflasyonun önlenmesi için yapısal tedbirler dediğimiz stratejinin içinde teknoloji ve dijital dönüşüm var. Verimli ekonomi yaratabilmek için bu temeli oluşturmak gerekiyor. “Peki çözüm nedir?” derseniz, devletin burada bir dönüşüm stratejisi ve desteği şart. Bunun finansal tarafı yanın sıra en önemli kısmı eğitim ve yönlendirme. İşte bu nokta özel sektörün çabaları da önemli… KOBİ’lerin kendilerinin yatırım yapma gücü ve bilgi birikimi yeterli değil. Bu nedenle ‘Servis olarak hizmet’ almaları ve böylece aradaki açığı bu şekilde kapatmaya çalışmalarının değeri büyük… Çünkü mevcut şartlarda işin en kestirme yolu da bu…

Servis olarak dijital dönüşüm

Geçtiğimiz günlerde danışmanlık şirketi Sistem Global’in “Stratejik İş Ortaklığı” ile KOBİ’lere destek için başlattıkları programı dinledim… Bahsettiğim servis olarak çeşitli alanlardaki dijital dönüşümü bir ortaklık modeline çevirmişler. Hayata geçirilen bu yeni iş modeliyle Sistem Global; meslek grupları, girişimciler ve vizyoner işletmelerle kuracağı stratejik ortaklıklar sayesinde, 5 yıl içinde 100.000’den fazla KOBİ’ye ulaşmayı amaçlıyorlar.

Sistem Global ortaklarından Ülkü Şengül, “Kurulduğumuz günden bugüne KOBİ’ler için değer yaratmak misyonumuz kapsamında gerek gerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımları ile gerekse çeşitli ortaklıklar ve birleşmeler ile Türkiye’ye katma değer sunan önemli bir ekosistem yarattık. KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından teknolojik donanımına kadar aklınıza gelen birçok alanda e-dönüşüme yön veren servislerin katma değer ürettiği bu ekosistemde, bugüne dek 15.000’den fazla firmanın hayatına dokunduk. Yalnızca 2024’te 4.000’den fazla işletmeye hizmet sunduk” diyor.

Örnek bir model olabilir

Programın teknik yapısı hakkında bilgi veren Sistem Global Stratejik İş Ortakları Direktörü Serra Yılmaz, “İş ortaklarımız, Sistem Global’in sunduğu hizmetlerin pazara sunulmasında aktif bir rol oynuyor. Yereldeki güçlü ilişkilerini bizim metodolojimizle birleştirerek, iş ortaklarımızla birlikte sahaya çıkıyoruz. Finansman danışmanlığından ihracat desteğine kadar geniş bir yelpazede, uçtan uca bir çözüm ortağı olarak birlikte hareket ediyoruz. Bu yapı hem iş ortaklarına yeni gelir fırsatları sunuyor hem de KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine önemli bir katkı sağlıyor. Danışmanlık sektöründe benzeri olmayan bu model, teknoloji şirketlerinin global partnerlik anlayışından ilham alıyor. Klasik gelir paylaşımı veya iş birliği yaratma sistemlerinden farklı olarak, biz burada ortak büyüme modeli sunuyoruz” diyor.

Yıl sonuna kadar 100 iş ortağı

Serra Yılmaz, “Stratejik İş Ortaklığı Programı sayesinde KOBİ’ler, bulundukları şehirlerde Sistem Global’in uzmanlığına doğrudan erişim sağlayabiliyor; böylece büyüme süreçlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık ve kaynaklara daha hızlı ve etkili biçimde ulaşabiliyorlar. Bu yerinden erişim yaklaşımı aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sunuyor. Örneğin Van ve Diyarbakır’da başlattığımız iş ortaklıkları, sadece KOBİ’lerle kurulan iş birlikleriyle sınırlı kalmadı; bu bölgelerde yeni yatırımlar gerçekleştirdik ve istihdam olanakları yaratarak yerel ekonominin güçlenmesine de katkı sağladık. Şu anda 42 iş ortağıyla ilerliyoruz ve Türkiye genelindeki etkinliğimiz her geçen gün artıyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar bu sayıyı 100’e çıkarmak” dedi.

“KOBİ’lerde son tablo neyi gösteriyor?”

Yazının başında tablonun çok da iyi olmadığını söylemiştim. Sistem Global Ortaklarından Ülkü Şengül, bu konuda şu bilgileri veriyor: “TÜİK’in 2023 verilerine göre Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 70,5’ini, cironun yüzde 47,4’ünü, üretim değerinin yüzde 41,6’sını ve katma değerin yüzde 40,1’ini karşılayarak ülke ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor. Çalışan başına düşen yıllık katma değerin 296 bin TL’ye, personel maliyetinin ise 149 bin TL’ye ulaştığı bu yapı içinde, özellikle düşük ve orta teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin oranı oldukça yüksek. 2023 yılı itibarıyla imalat sanayindeki KOBİ’lerin yüzde 55,6’sı düşük teknoloji sınıfında yer alırken, yalnızca yüzde 0,7’si yüksek teknoloji üretimi gerçekleştirebiliyor. KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve küresel rekabet gücü açısından daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu net biçimde ortaya koyan bu tablo, Sistem Global Stratejik İş Ortaklığı Programı’nın ortaya çıkmasındaki en önemli ihtiyacı tarif etmesi bakımından oldukça önemli. Program kapsamında KOBİ’lerin finansmana erişiminden ihracat kapasitesinin artırılmasına, global pazarlara açılımdan devlet desteklerinin etkin kullanımına kadar pek çok alanda desteklenmesini sağlayacağız” dedi.