Nesneler için 5G’yi sundu, IoT’de çığır açacak kapıyı araladı

Sıklıkla bahsettiğim bir konu var; Türkiye’nin büyümesi ve gelecekte rekabette ayakta kalması için ekonomik modelinin dönüşmesi gerekiyor. Ancak böyle yeni bir hikâye yazabiliriz. Yeni çağın modeli girişimci, inovatif ve teknoloji tabanlı olmak zorunda. Biz ancak böyle bir ekonomi kurgulayabilirsek geleceğin Türkiye’sini yaratabiliriz. Bunun için tam bu modele uygun ‘Yeni Nesil Şirket’lere, onların oluşturduğu kümelere ve platformlara ihtiyacımız var. Onların oluşmasına, büyümesine, yaptıklarına destek olmak gerekiyor. “Yeni Nesil Şirket”ten neyi mi kastediyorum? Bugün bir örnekten size bahsetmek istiyorum. Nu Teknoloji, 2024 yılında İstanbul’da tamamen yerli sermayeyle kurulmuş bir Ar-Ge firması. Kuruluş vizyonu; sadece donanım üretmekle sınırlı kalmayan, veriyi uçtan uca toplayan, işleyen, anlamlandıran ve yöneten akıllı IoT çözümleri geliştirmek. Yani tamamen bu işler için yeni dönemin ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulmuş. Ama bu bir startup değil yanlış bir algı oluşmasın. “Yeni Nesil Şirket” deyince de kastımız da genel olarak startup’lar değil. Tabii onlar çok önemli ve pek çok “Yeni Nesil Şirket”in doğmasına kaynaklık edecekler.

Nu Teknoloji ise tamamen ihtiyaca, hedefe yönelik kurulmuş Ar-Ge ve teknoloji şirketi…

Biz bir teknoloji üreticisiyiz

Nu Teknoloji CEO’su Erkut Alkaya, şirketi şöyle tanımlıyor: “Nu Teknoloji’yi yalnızca bir “bağlantı sağlayıcısı” değil, nesneleri dijitalleştiren, onları veriyle konuşturan ve karar süreçlerine entegre eden bir teknoloji üreticisi olarak konumlandırıyoruz. Diğer bir ifadeyle nesneleri yalnızca internete bağlamıyor; onları veriyle konuşan, karar veren ve değer üreten sistemlere dönüştürüyoruz. Bu kapsamda akıllı sayaçlar, sokak aydınlatma armatürleri, çevresel sensörler, makine izleme cihazları, konum takip modülleri gibi çok sayıda cihazın internete bağlanmasını sağlıyor; bu cihazların topladığı verileri ise Nu Platform üzerinden anlamlandırıyoruz”.

Şimdi işin Türkçesine gelirsek! Bugün herkes yapay zekâdan neler yapılabileceğini konuşuyor. Peki bizim bunları yapmamız mümkün mü? Hayır değil! Çok mu acımasızım? Hayır! Ayrıca bu konularda sarsılmaya da ihtiyacımız var. Bugün bunu ancak sınırlı sayıdaki şirkette bunu yapmak mümkün… Çünkü doğru düzgün veri toplayamadan, yapay zekâ olmaz, dolayısıyla onlardan yararlanmak da mümkün olmaz… Türkiye’nin bu konuda bir an önce gerçeklere dönmesi şart… İşte Nu Teknoloji’nin yaptığı önemli iş bu verileri hem toplamak hem de onları kullanır hale getirmek

Nesnelerin internetinde çığır açıyor

Nu Teknoloji’nin IoT, yani nesnelerin interneti ağ yapısı kullanarak yaptığı çok farklı işler var. Bunları çok önemli buldum, yaptıklarını sıralayacağım ama çok kritik, devrimsel olanlarından biri şu: Nu Teknoloji GSM alt yapısını kullanmadan, üretim alanları içinde makineleri birbirine 5G teknolojiyle çift yönlü olarak bağlıyor. Sonra bunları bir platform üzerinden birleştirerek, makinelerden akan verileri toplayarak analiz ediyor. Kısaca aslında bu şirketleri dijital olarak dönüştürüyor. Tabii doğal olarak yapay zekaya da hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde yazdığım ‘servis olarak dijital dönüşümün’ bir başka örneği… Çünkü çoğu şirketin bunları yapabilecek alt yapı kurması mümkün değil.

Nu Teknoloji CEO’su Erkut Alkaya bunu şöyle aktarıyor: “Henüz hücresel operatörlerin 5G lansmanını gerçekleştiremediği bir ortamda, biz nesneler için 5G'yi bugünden pazara sunarak önemli bir teknolojik fark yaratmış durumdayız. Lisanssız, operatöre bağlı olmayan haberleşme altyapılarıyla hem maliyeti düşürüyor hem de kurulum kolaylığı sağlıyoruz. Bu çözümümüzün, iki yönlü iletişim, yüksek kapsama alanı, düşük enerji tüketimi ve otonom ağ yönetimi gibi kritik avantajlar sunarak birçok sektörde çığır açacağına inanıyoruz”.

Sanayi ve OSB’ler için önemli

Erkut Alkaya şuna da dikkat çekiyor: “Sanayi ve OSB’ler için geliştirdiğimiz çözümler, gerçek zamanlı veri takibi ve yönetimi sayesinde hem operasyonel verimlilik hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Bu kapsamda; enerji izleme modüllerimiz, cihaz bazında tüketimi analiz ederek gereksiz yükleri tespit ediyor, Nu Platform, enerji üretimi ve tüketimini akıllı algoritmalarla optimize ediyor. Belediyeler için sunduğumuz çözümler ise klasik şehir altyapılarını dijital hale getiriyor. Bunlar nedir diye detaylandıracak olursak; Solar LED sokak aydınlatma armatürleri, kendi enerjisini üretip uzaktan kontrol ediliyor. Park yerleri ve konteynerlerde sensörler; doluluk takibi ile verimliliği artırıyor. Gerçek zamanlı konum izleme modülleri; personel ve araçların takibini sağlıyor. Afet ve acil durum modülleri; Elektrik altyapısı çöktüğünde dahi çalışmaya devam ediyor.

Nu Teknoloji’nin Hedefleri

Burada Nu Teknoloji Ortağı ve CEO’su Erkut Alkaya’ya bir parantez açalım. Erkut Alkaya ODTÜ Elektrik-Elektronik mezunu, uzun yıllar Kanada’da Black Berry’de çalışmış. Sonra Black Berry’nin bölge operasyonları için Türkiye’ye gelmiş. Şirketin pazardan çekilmesiyle, akıllı telefon üretmek için girişimleri olmuş. Bu konuda çok ilerleyememiş ama süreçte Aydın Doğan ile tanışmasıyla Doğun Grubu’nda çalışmış. Sonrasında ise yine Tosyalı Grubu’nda yöneticilik yapmış. Nu Teknoloji’yi ise ABD’de girişimci çocuk arkadaşları ile kurmuş. Toplamda 4 ortak ile 2023 yılında yola çıkılmış. Erkut Alkaya Nu Teknoloji’nin de hedeflerini şöyle aktarıyor: “IoT’nin sağladığı veri akışı, yapay zekânın işleyebileceği en değerli ham maddeyi oluşturuyor. Veri, önümüzdeki 10 yılın en değerli kaynağı olacak. Biz de kendimizi sadece bir teknoloji üreticisi olarak değil, aynı zamanda yeni nesil veri firması olarak konumlandırıyoruz. Gelecekte IoT ve yapay zekâ teknolojileri birleşerek, üretimden şehir yönetimine kadar birçok alanda karar süreçlerini optimize edecek. Biz bu süreci sadece izleyen değil, yönlendiren bir oyuncu olmayı hedefliyoruz”.