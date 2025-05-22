Gürok, 200 milyon dolar yatırımla maden suyunda dünya markası hedefiyle yola çıktı

Türkiye’nin köklü gruplarında genç nesillerin devreye girmesini sevindirici buluyorum. Çünkü çoğu aile işlerinde olmayı tercih etmeyebiliyor. Ekonomin daha ileriye taşınmasında onların rolü büyük olacak. O nedenle Gürok Grubu’nun kurucusu Rıza Güral’ın torunu ve Ali Güral’ın da kızı 3. neslin temsilcisi Eda Güral ile tanışmam bu yönüyle keyifl iydi. Üstelik Türkiye’deki ‘doğal maden suyu’ kategorisi gibi hızlı büyüyen bir alan üzerine uzun bir sohbet yapmış olduk.

3. Kuşak Eda Güral, markanın başında

Gürok Grubu’nun, turizm, yapı, sanayi alanlarında girişimleri var. Eda Güral ise ailenin son yatırım Avoya ‘doğal maden suyu’ markasının başındaki isim… Bu markaya tutkuyla bağlı ve çok heyecanlı görünüyor. Bu işlerde biraz öyle olmak gerekiyor ve bu çok değerli. Yeri gelmişken, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu alanda dünya çapında ünlü uluslararası bazı markalar var … Üstelik onlar bir de gelip buradan pazar alıyorlar. Bizim bu kadar kaynağımız varken bir marka çıkarmamız gerekir ve potansiyelimiz de var. Ancak, uluslararası marka işini hiçbir alanda çok becerebildiğimiz de söylenemez ama genç nesiller bu konuda bence daha başarılı olacak…

2.5 milyar şişe üretim kapasitesi

Avoya’ya yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapılmış, madenin bulunmasından, Burdur'daki üretim tesislerine ve markaya kadar… Eda Güral pazarda çok fazla isimle doğal maden suyunun satıldığını ancak markalaşmanın en düşük olduğu alanlardan biri olduğunu söylüyor. Gerçekten yerelleri de kattığımızda 60’a yakın marka var. Eda Güral, “Pazarda markalaşma düşük, hiçbir marka bağlılığı yok, fiyata odaklı bir rekabet var. Aromalılar ise içinde katkı maddesi vardır diye az tüketiliyor” diyor.

Potansiyel çok yüksek

Türkiye’de, 700 bin litrelik bir maden suyu kategorisi bulunuyor. Avrupa ile karşılaştırıldığında 10 kat büyüme potansiyeline sahip, Türkiye’de maden suyu kategorisi, 12,7 milyon tonluk alkolsüz içecek pazarının sadece yüzde 5,3’ünü oluşturuyor. İlk etapta bile,18 yaş üzeri tüketicilerin haftada 4 gün 1 şişe maden suyu içmesi ile 5 kat büyüyebilecek bir sektör söz konusu. Parasal olarak ise 2023’den 2024’e ise parasal olarak alkolsüz içecek yüzde 72, doğal maden suyu yüzde 91 gibi önemli rakamlarda büyümüş.

Dünya markası vizyonu

Eda Güral, “Bir dünya markası olma vizyonuyla yola çıktık ve m arkamızı, global trendlerden ilham alan vizyoner bir bakış açısıyla oluşturduk. Attığımız her adımda yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da fark yaratmayı hedefledik. Sıvı tüketiminin ve minerallerin öneminin daha iyi anlaşılması, Avoya’yı Türkiye’de ilklere imza atan bir marka haline getirme fırsatı sundu. Tüketicinin iyi yaşamla ilgili değerlerini marka olarak önemsiyor ve paylaşıyoruz. Yenilik ve kaliteye olan bağlılık, markamızın özünde var” diyor. Yatırımda üretim için son teknolojiden yararlanılmış Eda Güral üretimle ilgili de şu bilgileri veriyor:

“Portföyümüzdeki maden suları, Burdur’un eşsiz ve zengin mineral içerikli su kaynaklarından elde edilen suyla üretiliyor. Bu su kaynakları, yüksek magnezyum ve mineral oranları ile tanınıyor ve içeceklerimize sağlık açısından önemli katkılar sağlıyor.10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesine sahibiz. Gelecek yıllarda bu kapasiteyi daha da artırmayı hedefliyoruz”. Ürünlerle de ilgili bilgi veren Eda Güral, yakında ‘Premium’ kategorisinde de bir ürünü pazara sunmaya hazırlandıklarını söylerken, “Ürünlerimiz koruyucu içermediği gibi, sağlıklı ve doğal içeriklerle üretiliyor, çünkü hedef kitlemiz içeriğe önem veriyor. Türkiye’de bir ilk olarak içeriğinde doğal meyve ve bitki özleri kullanıyor ve kategoriye yeni bir standart getiriyor” diyor.