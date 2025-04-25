5.7 milyon turisti tek başına çekti, hedef turizmi 12 aya yaymak

Turizm sezonuna girdik ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, iyi bir sezon olmasını umuyorum. Turizm bölgelerinde ‘destinasyon marketing’ böyle zor dönemlerde önemli oluyor. Belli bölgelerin yaptığı faaliyetler, onları ülkenin genel olabilecek negatif unsur algısından da kaçırıyor. Öyle bölgeler var ki, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sayılı turizm bölgeleri arasına girebiliyor. İşte bunlardan biri Antalya Side’yi de içine alan Manavgat Bölgesi… Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, ile gerçekleştirecekleri Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’ni organize için bir araya gelmiştik. Bölgeye dair verdiği rakamlar, gerçekten bölgenin kapasitesini gözler önüne seriyor.

“5,7 milyon turist çekti, 6,65 milyar dolar değer üretti”

Manavgat’ın Türkiye turizmindeki öncü konumunu rakamlarla ortaya koyan Başkan Kara, konaklama kapasitesi ve hizmet çeşitliliğine dikkat çekerek şunları anlattı: “İlçemizde 423 konaklama tesisi bulunuyor ve bu tesislerde 193 bin yatak kapasitesi mevcut. Bu rakamlar, Manavgat’ın turizm altyapısında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle beş yıldızlı otellerin sayıca fazlalığı ve hizmet kalitesi, yabancı turistlerin tercihlerini doğrudan etkiliyor. Bu güçlü altyapı, 2024 yılında başta Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 5,7 milyon turistin ilçemizi ziyaret etmesine olanak sağladı. Manavgat, Türkiye'nin toplam 61 milyar dolara ulaşan turizm gelirine 6,65 milyar dolarlık katkısıyla büyük bir ekonomik değer üretti. Bu veriler Manavgat’ın ülkemizin toplam turizm gelirinin yüzde 10’undan fazlasını tek başına kazandırdığını gösteriyor. Konaklama kapasitesinin genişliği, sürdürülebilir turizm açısından da önemli bir avantaj sağlayarak Manavgat’ı hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için cazip ve rekabetçi bir destinasyon haline getirdi.”

“12 ay boyunca cazibe merkezi olacak”

Manavgat’ın doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz’in en çok tercih edilen tatil beldeleri arasında ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Başkan Kara, “Manavgat’ın sadece yaz aylarında değil yılın her mevsiminde cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Manavgat’ta 12 ay boyunca hayatın hiç durmadığı, sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir turizm modeli vizyonuyla çalışıyoruz. Sadece yaz aylarına sıkışmayan, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle, sağlık ve spor turizmi olanaklarıyla her mevsim canlı kalan bir destinasyon oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda en küçük esnaftan büyük işletmelere uzanan değer zincirinde herkese fayda sağlayabilmek için bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsiyoruz. Çevreye duyarlı, gastronomiden ekoturizme kadar geniş bir yelpazede deneyim sunan projeler geliştiriyoruz. Amacımız, Manavgat’ı sadece yaz tatilcilerinin değil, yılın her döneminde ziyaret edilen, keşfedilen ve hafızalarda yer eden bir yaşam ve turizm merkezi haline getirmektir. Uluslararası Manavgat Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali de bu eylem planımızın önemli bir etabını oluşturuyor. Her adımımızda turizmimizi çeşitlendirmek, sürdürülebilir kılmak ve Manavgat’ı yılın 12 ayında keşfedilecek bir kent olarak konumlandırmak için projelerimizi bir uygulamaya başladık.” dedi.