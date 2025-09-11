Nexans Türkiye Ar-Ge’de, Atilla Kurtiş yönetimde yıldız oldu

Nexans Türkiye, Ar-Ge yatırımları ve odaklanmış stratejisiyle elektrik kablo sektöründe global bir yıldız yöneticiyi ve güçlü bir teknoloji üssünü ortaya koyuyor.

Geçmişten günümüze Türkiye’nin alt yapısında, endüstri gelişiminde rol almış önemli şirketler yer alıyor. Bunların çoğu endüstriler içinde çalıştığı için bazen adlarını çok duymayabiliyoruz ya da çok fazla ön plana çıkmayabiliyorlar. Dünyanın en büyük elektrik kablo üreticilerinden biri olan Nexans da böyle bir şirket… Nexans’ın Denizli’deki fabrikası 1968’de kurulmuş, Tuzla’daki ise 1970’te… Bazen düşünürdüm Denizli’de neden bu kadar kablo üreticisi var ve bu endüstri burada neden büyük? Yanıtlardan biri Nexans ve kuşkusuz diğeri de Erbakır… İkisinin iş birliği endüstriyi orada geliştiriyor. Know How getirdiği gibi burada yetişmiş insan kaynağı oluşturuyor. Ve tabii Türkiye’nin büyümesinde alt yapıların gelişmesinde rol oynuyor. Bugün Nexans Türkiye 50 ülkeye ihracat yapıyor. Zaman zaman bir üst lige çıkmak için, Türkiye’nin teknoloji devleriyle iş birliği yapması, yatırım çekmesi gerektiğini söylüyorum. Sıcak paraya kısa dönemde bugünlerde ihtiyaç duysak da hedef doğrudan nitelikli, teknoloji ağırlıklı yabancı sermaye olmak zorunda…

Kurtiş, yeni yıldız yöneticilerden

Nexans Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Bölge Başkanı Atilla Kurtiş ile geniş bir sohbet yaptık. Atilla Kurtiş, aynı zamanda Türkiye Kablo Sanayicileri Derneği (Koblader) Başkanlığını yürütüyor. Nexans’a geleceğim ama önce Atilla Kurtiş’e de parantez açarak biraz şirket ve bölgeyi daha iyi tanıyalım. Çünkü Atilla Kurtiş de son dönemin yükselen yöneticilerinden… Adım adım izlediği çizgi ve başarısı önemli. Uluslararası arenada sesiz sedasız bir yıldız yöneticimiz daha oluyor. Bu tarz yöneticileri tanıyınca seviniyorum çünkü BtoB’de onları keşfetmek daha zor. Atilla Kurtiş kendisini ve sorumluluğunu kendi cümleleriyle şöyle aktarıyor: “18 yıldır Nexans’tayım 5 yıldır da Türkiye genel müdürlüğünü yapıyorum. Daha önce de finansın başındaydım. Bölgede Lübnan’da da bir fabrikamız var. Türkiye’deki 2 fabrika ve Lübnan’daki fabrika Eylül 2023’ten beri benim sorumluluğumda. Ocak 2025’ten itibaren de Ortadoğu ve Afrika Bölgesi yine benim sorumluluğumda. Son olarak da Nexans’ın icra kuruluna girdim. Nexans 28 bin 500 kişinin çalıştığı bir şirket… Şu anda grubun altında 73 tane fabrikası, 9 milyar Euro cirosu var. Bu cironun yüzde 10’u bölgede benim sorumluluğumda. Bu da 850 milyon Euro’ya denk geliyor. Bunun yarısı da Türkiye’ye ait. Türkiye’den sonra en büyük ünite Fas. Şimdi Fas’ta da 2 fabrikamız var. Benim sorumluluğumda da toplamda 8 fabrika var. Türkiye’de, Fas’ta, Lübnan’da Katar’da Gana’da ve Fildişi’nde fabrikalarımız var. Ama en büyük üniteler Türkiye ve Fas…” Burada 100 milyon Euro’luk yeni fabrika yatırımının Fas’a gittiğini söyleyeyim ve nedenleri ile yorumu size bırakayım…

Nexans’ın odaklanma stratejisi

Nexans gerçekten alanında çok büyük bir grup… Atilla Kurtiş, “Dünyada her türlü kablo ve sistemleri üreten sadece 2 tane firma var. Biri Nexans diğeri rakibimiz Prysmian… Bu iki firma dünyanın en büyüğü” diyor. Nexans için büyüme nereden geliyor? Atilla Kurtiş bunu anlatırken grubun yeni odaklanma stratejisinden bahsediyor. Bu strateji her şeyi üretmemek üzerine kurulu: “Bizim logomuzun altında ‘Electirify The Future’ yazısı var. Kısaca odakladığımız yer elektrifikasyon, bu alan nedir? Elektriğin üretildiği, dağıtıldığı ve tüketildiği yer benim odağım. Odak olmayan tarafımız, otomasyon, kompleks kablolar, telekom kabloları gibi kablolar. Bunları odağımızdan çıkardık. Bunlar da nakit yaratan, karlı işler ancak odak elektrifikasyonda, burada en büyük olacağız diye yola çıktık” diyor. Atilla Kurtiş aynı zamanda şu konuya da dikkat çekiyor: “Bugün artık enerji yalnızca üretilecek bir kaynak değil; aynı zamanda verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gereken stratejik bir değer. Elektrifikasyon, yalnızca bir altyapı meselesi değil, toplumsal kalkınmanın, çevresel dönüşümün ve ekonomik istikrarın da temel belirleyicisi haline geldi. Nexans olarak bu dönüşümde sadece kablo tedarikçisi değil, entegre çözümler sunan bir teknoloji partneri rolünü üstleniyoruz “.

Türkiye’de gündemimiz kalite

Atilla Kurtiş, Kalder Başkanı şapkasıyla da Türkiye’deki gündemi şöyle değerlendiriyor:

“Türkiye olarak bizim odağımız neresi diye sorarsanız, Türkiye’de ben dernek başkanı olarak kaç kablo üreticisi var net olarak bilmiyorum. Ama en büyük 10 şirket pazarın yüzde 80’ini yapıyor. Bizim tahminimiz 230-250 üretici var. Bu şirketler ise yüzde 20’yi yapıyor. Buralarda bazı kalite sorunları var. En büyük odağımız bu, kalitesizlikle mücadele en önemli konumuz. Bizim söylemimizin en önemli noktasında, yangın güvenliği yüksek kablolar var. Bu kablolar daha özel kablolar. Özel bina olması gerekmiyor artık. Evlerde ve her yerde kullanılması gerekiyor. Bu farkındalığın oluşması için tüm pazarlama çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Türkiye’de pazarın yüzde 70’i PVC bazlı kablolar. Yüzde 30’u ‘halojen free’ yani yangın anında halojenli gaz çıkarmayan ve yangına dayanıklı kablolar. Dolayısıyla biz burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda yönetmeliklerin özellikle örneğin AVM gibi binalarda nelerin kullanılması gerektiğine ilişkin talimatları var. Ancak bunlar kullanılmadığında bir yaptırım maalesef yok. Bunların olmasına uğraşıyoruz”.

Türkiye Ar-Ge’nin yıldızı konumunda

Atilla Kurtiş, Nexans’ın Ar-Ge gücü ile ilgili de şu noktalara dikkat çekiyor:

“Türkiye, Nexans için yalnızca bir üretim noktası değil; aynı zamanda teknolojik inovasyonun kalbinin attığı bir üs. Tuzla ve Denizli’deki fabrikalarımız, Ar-Ge yatırımlarımızın merkezinde yer alıyor. Daha önceki sorunuzda belirttiğim gibi Tuzla fabrikamız, dijitalleşme yolculuğumuzun öncüsü oldu. 2025 yılı itibarıyla yangın güvenliği çözümlerimizden 100 milyon dolarlık ihracat geliri hedefliyoruz. Bu ürünler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği standartlarıyla tam uyumlu şekilde üretiliyor ve 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye’nin bu noktadaki stratejik konumu ve yetkinliği, bizi küresel rekabette güçlü bir oyuncu haline getiriyor”.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye

Atilla Kurtiş kablo pazarında en büyük pazarları ve sektördeki sıcak gündemleri şöyle aktarıyor: “Bizim 9 milyar Euroluk ciromuzun yarısını yüksek gerilim bölümü yapar. Orada da Norveç’teki fabrikamız en büyük. Bunlar ana hatlar ve özellikle Avrupa’da böyle çok büyük hatlar var. Nexans’ın diğer yarısı iletim hatlarında da şu an büyük talep Kuzey Amerika ve Avrupa’da çünkü buralarda gridlerin yani şebekelerin ömrü 35 yıl civarı ve buralarda yenilenme ihtiyacı var. Türkiye’de bizim şebekemiz nispeten daha genç… Dünya bankası kredileriyle 2005-2009 arasında havai hatlar yer altına alındı ve orada yüksek oranda bir yenileme yapıldı. Kuzey ABD için Nexans fabrika kurdu… O tip alt yapı projelerinin boyutu genelde 1.5-2 milyar dolar oluyor kablo tarafı sadece…