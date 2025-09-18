Yapay zekayı bulmak kolay sen kolaysa iyi bir ‘Usta’ bul!

Yapay zekâyı bulmak kolay, gerçek ustayı bulmak zor: Mr. Usta, dijital platformla nitelikli ustaları evinize getiriyor. Kurumsal ve bireysel taleplerde büyüyen Mr. Usta, 2024’te sipariş sayısını yüzde 253 artırdı.

Yıllar önce, 1990’lı yıllarda İngiltere’de Londra’da bir dönem yaşarken herkesin kendi boya, tamirat gibi işlerini kendisinin yapması ve yapı marketlerinin bu şekilde pratik ürünlerle dolu olduğunu görünce şaşırmıştım. Tabii marketlerdeki hazır gıdalar da şaşırtmıştı! Türkiye’nin bu ustalık gerektiren işlerde ne kadar iyi bir ülke olduğunu, hiç böyle sorunlarımız olmadığını düşünmüştüm. Şu günlerde Türkiye’de ustalık gerektiren işlerde yaşanan nitelikli eleman ve kalite sorunları giderek artıyor. Avrupa’da ise İngiltere örneğin verdik bir ustanın saatlik ücreti 200 Pound’a kadar çıkıyor. Evet, yapay zekâyı konuşuyor ama yapay zekâya ulaşım giderek kolaylaşırken, tamamen insana ve ustalığa dayalı işlerle ilgili hizmete ulaşım ise giderek zorlaşıyor. Ulaşsanız bile söylediğim gibi, kalite sorunları ve yüksek fiyatla karşılaşıyorsunuz. Dünyanın geldiği bu nokta gerçekten biraz ironik değil mi?

Usta bulmaya dijital çözüm!

Ancak işte bu soruna çözüm, en azından usta ve işi bulup yaptırma organizasyonuna çözüm de yine dijital taraftan geliyor. Mr. Usta bu konudaki en önemli uygulamalardan biri… Türkiye’de faaliyete başladıkları ilk günlerde tanışmıştım. Şimdi iş ihtiyaçların artması ve değişmesiyle onların büyümesi de hızlanmış görünüyor. Mr. Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan ile sohbet ettik. Genç yönetici ilk günden beri işin başında, “Usta” işinin ustası olmuş ekibiyle birlikte… Yunus Emre Kalkan, “MR Usta, Ustalık gerektiren işlerde yaşanan nitelikli eleman ve kalite sorunlarına çözümler sunuyor. 2014 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde, tamirat, tadilat, taşınma, temizlik ve kuru temizleme gibi geniş bir yelpazede hizmet verirken, ProAsist’in kurucusu ve Endeavor girişimcisi Öner Çelebi’nin yatırım ortaklığıyla 2021’de Türkiye pazarına giriş yaptı. Ekim 2022’de ise Türkiye’de faaliyetlerine başladı”. ProAsist’te özellikle markalara kurumsal servis hizmeti veren köklü bir şirket.

Kurumsal talep neredeyse patladı

Yunus Emre Kalkan, bireyselle başladıkları yolculuklarının kendilerinde de biraz kurumsala da kaydığına dikkat çekiyor. Grubun elindeki know how tecrübesiyle ve tabii büyümek adına bu yola girmişler. “Biz biraz Trendyol, İkea, Koçtaş, Hepsiburada gibi tüm platformların neredeyse iş ortağı olduk. Bireyselde de varız ama tüm gücümüzü bireyselde harcamadan dengeli büyümeyi tercih ettik. Dünyada da örnekleri var. Türkiye’nin yetkili servisi olma noktasına da geliştirebilir miyiz diye bakıyoruz. Şirketlerin kendi servis teşkilatlarının hepsini yapması mümkün değil. Üstelik bugünkü satış yapısında ürünler pek çok kanaldan pazara sunuluyor. Örneğin 40 bin liraya klima satmak istemiyorsunuz. Çin’den 20 bin liraya getiriyorsunuz bunun servisi için ise bir yapıya ihtiyacınız var. Biz buralarda var olabiliriz diye düşünüyoruz. Aynı zamanda bizim B2B servis çalışan bir grup şirketimiz var. Orada da bize destek olabilecek bir kas var. Böylece kurumsaldan talep yağmaya başladı. Bu arada bireysel de büyümeye devam etti. Bizim yaptığımız işi yapan yok sektörde. 2024 yılında sipariş sayısı yüzde 253 oranında arttı. Müşteri memnuniyet oranını da yüzde 92 seviyesinde korumayı başardık. 2024 yılında dolar bazında yüzde 230, iş sayısı bazında ise yüzde 103 büyüme kaydettik”.

Ustalar da artık dijitalleşti!

Sistemin olgunlaştığı görülüyor, tabii ustalar, en azından önemli bir bölümü de değişiyor. Yunus Emre Kalkan, “Ustalar dijitalleştiler. İlk başta fikri olarak anlattığımız şeylerin karşılığını görmeye başladılar. O anlamda da iyi bir duruma geldik. Kurumsal hacim de bizi iyi hareket edebilecek bir noktaya getirdi. Orada bir pazar varken ve bu pazar boşken buna sırt çevirmemiz mümkün değildi. Bizim modelimiz de diğerlerinden farklı. Başka bazı platformlar sadece ustaları listeliyor ve siz usta ile baş başa kalıyorsunuz. Biz de ise tüm operasyon bizim üzerimizden geçiyor. Ustayı buluyoruz, yönlendiriyoruz. Usta ile değil Mr. Usta ile muhatap oluyorsunuz. Bir aksama olduğunda müdahale ediyor. Kurumsal bir yapıyla ilerliyorsunuz. Ustalarımız turuncu kıyafetleriyle bu kurumsal duruşu sergiliyor”.

Mr. Usta modeli nasıl çalışıyor?

Modelin nasıl çalıştığı ve Mr. Usta’nın sunduğu önemli noktaları CEO Yunus Emre Kalkan şöyle anlatıyor: “Burada örneğin eviniz usta geliyor ve ilgili güvenlik sorunu var. İkincisi fiyat şeffaflığı konusu var. Bir diğer konu ise biriyle teklif alma noktasına gittiğinizde, diğer modellerde sizin pek çok kişiyle muhatap olmanız gerekiyor. Bizim önerdiğimiz değer şu: Bizde hizmetlerin bizim belirlediğimiz fiyatları var. Usta seçimini ve yönlendirmesini biz yapıyoruz. Siz evinize gelen ustayı bordolu çalışanınız gibi düşünüyorsunuz. Ödemeyi yapıyorsunuz. Bu konuda ustayla hiçbir muhataplığınız olmuyor. Bir şey değişecek gibi bir kaygınız olmuyor. Bir güvenlik kaygınız da olmuyor. Bizden hizmet ala müşterilerin yüzde 32’si 6 ay içinde tekrar sipariş veriyor bu da memnuniyeti gösteriyor”.

Dört ana merkezde ağırlık var

Mr. Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan bugün yapılarını şöyle anlatıyor: “Şu anda iş ortaklıkları ile 26 ildeyiz… Bize hizmet veren ustalarımıza bakıyoruz altlarında başka ustalar da çalıştırarak bize hizmet yelpazelerini genişletiyorlar. Bunlar da bizi sevindiriyor. Şu anda nihai tüketici ve tüm hizmetlerin verildiği, İstanbul, Ankara, Bodrum ve İzmir’deyiz… Dijital usta sayısını düşündüğünüzde aslında sistemin yüzde 70’inde varız. Bir boya ya da tamir işinde gelip keşif hizmeti de verebiliyorsunuz. Bazı kısmı işlerde böyle yapabiliyoruz. Metrekare üzerinden hemen fiyat da verebiliyoruz. Hangi semtten semte giderseniz gidin örneğin 2+1 evin boya hizmet bedeli belli. Bunları standartlaştırmış durumdayız. Usta segmentinde bunu oturtmak zor. Ama artık verilerimiz var bunları yapabiliyoruz. Ortalama bir fiyatla bunu standart hale getiriyoruz. Ustadan da sabit fiyat alıyoruz ve öyle de müşteriye satıyoruz. Arada sadece markaj’ımız var. 1000’liraya aldığımız hizmeti 800 liraya da 1200 liraya da satabiliyoruz. Bir komisyon sistemimiz yok. Ustaya da indirim için gitmiyoruz. Örneğin, bu ay halı yıkamada indirim var diyoruz, kampanyalar yapabiliyor ve bu ay ona göre orada zarar edebiliyoruz. Pazarlamanın bize getireceği yarara göre hareket ediyoruz”.

Türkiye’de ustadan beklenti yüksek!

Mr. Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan Türkiye’de tüketicilerin davranış şekillerini de şöyle analiz ediyor: “Bizim bir usta havuzu yaratma niyetimiz yok. İşin ihtiyacına göre usta network’ü yaratmak amacımız var. Ustanın bizden kazanacağı belli, aşağı yukarı gelecek hafta ne kadar iş yapacağı belli. Buna göre usta da kendi açısından sürdürülebilir iş ve gelir yarattığı için platformu tercih ediyor. Türkiye’de bizim tüketici olarak ustalardan beklentimiz oldukça yüksek. Bugüne kadar bu hizmetlere rahat eriştiğimiz için çok fazla şey bekliyoruz. Usta gelene kadar müşteri, usta gelince müşteri de usta oluyor. Sürekli müdahale ediyor. Ama bir yandan da çayını kahvesini eksik etmiyoruz. Diğer konu, hemen ustanın kazancı üzerine yorum yapmak en önemli alışkanlığımız. Usta gelince sadece bir işi değil bir bütün işleri yaptırmaya çalışıyoruz. “Tabloyu da asabilir misiniz, şuraya da bir çivi çakabilir misiniz” gibi… Genel olarak 26 temel hizmet kategorimiz var. Kalorifer bakımından, komple tamirata kadar çok geniş bir ihtiyaç yelpazemiz var”.