İyzico ikinci perdeyi nasıl oynayacak?

E-ticaret dünyasında İyzico’nun yeri ayrıdır. 2013 yılında Sanal POS hizmeti ile dijital ödeme sistemleri hizmeti sunmaya başlayan İyzico bu anlamda sektörün önünü açan şirketlerden biri… E-ticaret bugün Türkiye’de bu seviyeye geldiyse İyzico ve tabii onların kurucularının büyük katkısı var. Burada geçmişin ayrıntılarına girmeyelim çünkü gelecekte de İyzico’nun ikinci bir dönüşümü yaratma şansı var. İyzico’nun CEO’su Orkun Saitoğlu, kurucu ekiple çalışmış, 2019 yılında Prosus bünyesine katılmasıyla, bu geçiş sürecini o yönetmişti. Bu hikâyede, uluslararası güç kazanan İyzico’nun 2025 yılında yani birkaç ay önce Paynet’i satın almasıyla ikinci perde açıldı. İlk perde de oyunu iyi oynayan İyzico, fintech ekosisteminin öncülerinden biri oldu.

İkinci perde adımları ne olacak?

İkinci perdede işler sadece globalleşme değil yeni alanlar, iş birlikleriyle, yeni bir modele doğru evrilebilir. CEO Orkun Saitoğlu’ndan aldığım sinyaller bunu gösteriyor. Prosus, dünyanın en büyük teknoloji yatırımı şirketlerinden biri ve yakın zamanda Türkiye ve Hindistan dışında tüm ödeme şirketlerini elinden çıkardı. Bu İyzico’nun Türkiye’deki başarısı, attığı önemli adımlarla birlikte, yeni bir rol anlamına geliyor. CEO Orkun Saitoğlu Persus’un merkezi Amsterdam’a mekik dokuduğunu anlatırken şöyle diyor: “Globalden bize sizi nasıl hızlandırabiliriz diye sordular. Paynet satın alması bütün bunların ortasında çıktı. 87 milyon Amerikan dolarlık bir satın alma yaptık. Şu an entegrasyon süreci devam ediyor. Türkiye’deki fintech ve teknoloji ekosistemine bakıldığında bu satın alma önemli bir yerde. Türkiye’de teknoloji konusunda bir yatırım yapacaksak, İyzico’nun etrafında veya içinde olduğu alanlara bakıyoruz. Bu anlamda Türkiye’de başka şirketler ile görüşmelerimiz oldu. Bizim için sinerji çok önemli o nedenle önce İyzico ile sinerji yakalayabilir mi diye bakıyoruz. Bir diğer perspektifimiz ise, İyzico’nun Türkiye’de yaptıkları bağlı olduğumuz Prosus Grubu’nun diğer şirketlerine başka ülkelerde fayda sağlar mı diye bakıyoruz. Özellikle Avrupa’da neler olabilir diye yakın temastayız”.

Avrupa büyük bir hamle olacak

Orkun Saitoğlu’na satın alma ve iş birliklerini sordum: “Hem ödemede alt yapı çözümlerimizi hem de bizim kendi teknolojimiz ile ürettiğimiz, tüketici tarafına dokunan cüzdandaki tecrübemizi, onlara özgü cüzdan uygulamaları tasarlamada değerlendirebiliriz. Çünkü bizim ürünlerimizin kalitesi ölçeklemede kendi kalitesini ispatlamış durumda. Bugün İyzico’nun hacmi 8 milyar dolara yaklaştı. Sadece 8 milyar dolarlık bir hacim İyzico’nun global ölçekte de kendisini kanıtladığını ve İyzico’nun ürünlerinin globalde de kullanılabileceğinin bakış açısını beraberinde getiriyor. Artık İyzico’yu Avrupa’ya götürebilir miyiz, götürürsek neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. Bunu başarabilirsek bizim için çok büyük bir hamle olacak”.

Finansmana aracılık edebiliriz

Aklın yolu bir, tüm dünyada bu platformların bir ucu finansal çözümlere uzanıyor. Benim senaryom, burada ‘çok yönlü hizmet platformları’nın oluşması. İyzico CEO’su Orkun Saitoğlu ile de farklı düşünmüyoruz: “Hayallerimizin başta KOBİ’lere, çalıştığımız büyük ölçekli markalara ve tüketicilerimize değer üretebilecek şekilde hayata geçmesini istiyoruz. Paynet satın alımı ile, KOBİ tarafında yeni iş birlikleri ve yeni değerler yaratma şansımız olduğuna inanıyoruz. Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişim konusunda desteğe ihtiyacı var, biz de burada tam gaz çalışmaya devam edeceğiz”. Tabii işin diğer tarafında da dijital cüzdan var. Burada biraz sektör karışık belki başka bir yazıda değiniriz ama İyzico’nun ve CEO Saitoğlu’nun burada gelecek hedefleri şöyle: “İyzico’da 10’uncu yılımı doldurdum. Bunun 3 yılını CEO olarak geçirdim. Dönem dönem geriye dönüp neler yaptığımıza bakıyoruz. Kârlı ve sağlıklı büyüyen, global ve yerel markaların iş süreçlerini emanet ettiği bir online ödeme işimiz var. İstikrarlı bir şekilde büyüyor ve iyi gidiyor. 3 yıl önce tüketici tarafı için dijital cüzdan uygulamamızı çıkardık ve o alana yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Toplamda 6.5 milyon kullanıcıyı geçtik, bu rakam artık kritik bir baz demek”.

İnternette alışveriş yapmayanlar

Online-Offline yakınsaması ve birlikte çalışması ki ben buna sanal-fiziksel devamlılık diyorum, yeni bir noktaya gidiyor. İnternette alışveriş yapmayanlar da işin içine dahil oluyor. Orkun Saitoğlu şöyle diyor: “Bir diğer açılımımız mağaza içi uygulamalar konusunda. Yakın zamanda Fiziki POS ürünümüzü çıkardık. Mağaza içinde ürünlerimizi Aralık 2024’te Cep POS ile rafa dizmeye başladık. Satıcıyı ‘iyzico’lu yaptıktan sonra, artık alıcıyı da bu ekosistemin bir parçası haline getiriyoruz. Bunu bir network etkisi olarak değerlendirdiğimizde, alışverişin her iki tarafında da iyzico deneyimini yaşatıyoruz. Bu anlamda daha gidecek çok yolumuz var. Çünkü internette alışveriş yapamamış 40-45 milyon kişiden bahsediyoruz”.