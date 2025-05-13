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Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız’a yumurta atıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir etkinliğe konuşması olarak katılan Nureddin Yıldız’a yumurta fırlatıldı.

Haber Merkezi
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Nureddin Yıldız’a yumurta atıldı
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Boğaziçi Üniversitesi'ne Boğaziçi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) tarafından Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesi öğrenciler tarafından protesto edildi. 

Polis ve özel güvenlik müdahale etti

Yıldız’ın yapacağı konuşmayı protesto eden öğrenciler yürüyüş düzenlemek istedi. Yürüyüşün önünü kesen özel güvenlik birimlerine çevik kuvvet polisleri de katıldı. Protestoda yer yer polis öğrencilere müdahale etti.

Yumurta fırlatıldı

Nurettin Yıldız salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrenci, Yıldız'a yumurta fırlattı. Olay sonucu çıkan arbedede öğrenci salondan çıkartıldı.

Yıldız neden protesto ediliyor?

Nurettin Yıldız, daha önce yaptığı bir açıklamada “Her müslüman delikanlı, her müslüman kız fiziksel, sağlık açısından bir sorun yok ise evlenmeye namzettir. Şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu, 25 yaşında bir erkeğin nikahlanmalarında bir sorun yoktur. Kuran'a iman eden bütün müslümanlarda evlilik için bir yaş söz konusu değildir” ifadelerini kullanmıştı. 

Nurettin Yıldız, yaptığı başka bir açıklamada açıklamada kadına yönelik şiddet konusunda  “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demişti.

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