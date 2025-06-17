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İYİ Partili iki meclis üyesi gözaltına alındı

Zimmet ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in ifadesi sonrası, aynı dosya kapsamında İYİ Partili belediye meclis üyeleri Ümit S. ve Yusuf S. gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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İYİ Partili iki meclis üyesi gözaltına alındı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Mart'ta tutuklanan belediye başkanı Mustafa Özmen, ek ifade işlemleri için Yalvaç Adliyesi'ne getirildi.

Zimmet, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamaları yöneltilen Özmen, dün saat 09.05'te Yalvaç T Tipi Cezaevi'nden alınarak adliyeye sevk edildi.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ifadesi alınan Özmen, yaklaşık 12,5 saat süren işlemleri sonrası tekrar cezaevine gönderildi.

Başkanın ifadesi sonrası iki gözaltı

Özmen'in ifadesinin ardından, aynı soruşturma kapsamında Gelendost Belediyesi'nin İYİ Partili meclis üyeleri Ümit S. ve Yusuf. S. gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri adliyede sürerken, her iki ismin de dosyada yeni deliller kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, başka isimlerin de ifadeye çağrılabileceği bildirildi.

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