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Selçuk Tepeli Now TV'den gönderildi! İşte ayrılık sebebi

NOW TV’de Ana Haber bültenini sunan spiker Selçuk Tepeli'nin görevine son verildi. Tepeli ile yolların ayrılma nedeni olarak "özel hayatındaki düzensizlikler" gösterildi.

Haber Merkezi
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Selçuk Tepeli Now TV'den gönderildi! İşte ayrılık sebebi
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Selçuk Tepeli, NOW TV’de (Fox TV) sunduğu NOW Ana Haber programındaki sunuculuk görevinden ayrıldı. Odatv'nin haberine göre kanal yetkililerinin, ayrılık kararının gerekçesi olarak “özel hayat düzensizliği”ni gösterdiği öğrenildi. Tepeli’nin cuma günü son bültenini sunması bekleniyor.

Selçuk Tepeli kimdir?

Selçuk Tepeli, 1974 yılında İstanbul Silivri'de doğdu. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, Fransa IEP Rennes'de Avrupa Birliği, Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Medya kariyeri

Tepeli'nin medya kariyeri yazılı basınla başladı. Aktüel ve Newsweek Türkiye gibi önemli dergilerde yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi. Televizyon dünyasına geçişi ise Habertürk TV ile oldu. Burada hem genel yayın yönetmenliği yaptı hem de Ceyda Karan'la Eksen ve Gün Başlıyor gibi programları sundu.

FOX Ana Haber dönemi

Selçuk Tepeli'nin kariyerindeki en dikkat çekici dönem, 2020 yılında başladı. Fatih Portakal'ın ayrılmasının ardından FOX Ana Haber'in yeni yüzü oldu.

7 Eylül 2020'den itibaren FOX Ana Haber'i sunmaya başlayan Tepeli, program içinde yer alan "Selçuk Tepeli ile Bir Dakika" bölümüyle de izleyicilerin beğenisini kazandı. 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında ise "Selçuk Tepeli ile 18. Saat" adlı özel bir programı da sunarak gündemi değerlendirdi.

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