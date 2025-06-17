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Risk iştahının azalmasıyla Bitcoin fiyatı düştü

Bitcoin, İsrail-İran çatışmasına ilişkin yenilenen endişelerin riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını azaltmasıyla düştü.

Haber Merkezi
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Risk iştahının azalmasıyla Bitcoin fiyatı düştü
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IG analistleri bir notta, “İsrail ve İran arasındaki düşmanlıkların yenilenmesinin ardından yatırımcı duyarlılığı, Başkan Trump'ın Tahran'ın tahliyesini istemesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ni çağırmasıyla ateşkes umutlarını kırdı” dedi.

WSJ'nin İran'ın çatışmaların sona ermesini ve nükleer programlarıyla ilgili görüşmelerin yeniden başlamasını istediğini bildirmesinin ardından pazartesi günü risk algısı kısa süreliğine iyileşti. Ancak, İran'ın İsrail'e yeni bir füze dalgası fırlattığı ve İsrail'in İran'a daha fazla saldırı düzenleyeceği haberleri çatışmanın şiddetlenebileceği endişelerine yol açtı.

Bitcoin yüzde 1,81 düşüşle 106.864 dolara geriledi.

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