Sivas'ta KKA kaynaklı bir ölüm daha: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu
Sivas’ın Gölova ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altında olan 67 yaşındaki Köpük Meral, yaşamını yitirdi. Kentte KKKA nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu.
Gölova’ya bağlı Karayakup köyünde yaşayan 7 çocuk annesi 67 yaşındaki Köpük Meral isimli kadına yaklaşık bir ay önce kene yapıştığı belirtildi.
Rahatsızlanmasının ardından yakınları tarafından Gölova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meral’in durumu ağırlaşınca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Anestezi yoğun bakım servisinde KKKA şüphesiyle tedavi gören Meral, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Meral’in cenazesinin yakınlarına teslim edildiği ve Karayakup köyünde defnedileceği öğrenildi.
Yetkililer, kene vakalarının arttığı bu dönemde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
KKKA hastalığının erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.
Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.