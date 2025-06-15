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Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören üç çocuk babası hayatını kaybetti

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 65 yaşındaki Ali Şimşek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören üç çocuk babası hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.

Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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