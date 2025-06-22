Serbest kıyafet uygulaması kalkıyor: Okul formalarını kim belirleyecek, nasıl satılacak?

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte yeniden zorunlu hâle gelen okul formaları, artık okul müdürlüklerinin inisiyatifiyle belirlenecek.

Forma seçimi öğretmen kurulları ve okul aile birlikleriyle yapılacak, velilere mali yük getirilmeyecek. Formayı yalnızca bir firma satamayacak, aynı model birden fazla mağazada bulunabilecek. Seçilen kıyafetler 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, velilere yüksek maliyet yüklememek ve tekelleşmenin önüne geçmek amacıyla bazı önlemler aldı. Formanın özel işaret, baskı ve desen gibi ayrıntılar içermemesi sağlanacak.

Ayrıca okul aile birlikleri forma satışı yapamayacak ve tek bir satış noktasına yönlendirme yapılamayacak. Belirlenen formalar, birden fazla mağaza tarafından satılabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, daha önceki uygulamalarda yaşanan yüksek fiyatlı tek tip kıyafet satışı eleştiri konusu olmuştu.

Özellikle armalı ürünlerde yaşanan fırsatçılık nedeniyle bir tişörtün fiyatı bin liraya kadar çıkmış, veliler alternatif bulamamıştı. Yeni düzenlemeyle bu durumun tekrarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tek tip kıyafetin öğrenciler arasında sosyoekonomik farkların görünürlüğünü azalttığı, ayrımcılık ve akran zorbalığını engellediği belirtilirken, ayrıca formanın okul kültürüne aidiyeti artırdığı ve ekip ruhunu teşvik ettiği ifade edildi.

Uzmanlara göre, veliler “Bugün ne giyecek?” kaygısından kurtulmuş olacak.