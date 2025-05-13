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İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 20.46'da, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul Silivri’ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, yerin 10,86 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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