İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 20.46'da, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul Silivri’ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, yerin 10,86 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 13, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [25.25 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-05-13
Saat:20:46:30 TSİ
Enlem:40.84306 N
Boylam:28.22194 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/975hpFPeCR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi