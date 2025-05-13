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ABD hanehalkı borcu 18,2 trilyon dolara ulaştı

ABD'de hanehalkı borcu, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,9 artarak 18,2 trilyon dolara çıktı.

Haber Merkezi
AA
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ABD hanehalkı borcu 18,2 trilyon dolara ulaştı
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ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2025'in ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 18,2 trilyon dolara ulaştı.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 167 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 516 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri (mortgage) almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrekte 12,8 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 199 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 362 milyar dolar arttı.

Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,64 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,63 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,18 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde, kredi kartı borçları geçen çeyreğe kıyasla 29 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 13 milyar dolar azaldı. Öğrenci kredileri kaynaklı borçlar ise aynı dönemde 16 milyar dolar arttı.

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